نوید زندی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن درود و سلام به روح بزرگ و ملکوتی قائد امت و امام شهید و امام راحل اظهار کرد: برنامه ریزی و تدابیر لازم مجموعه عوامل اجرایی شرکت برای استقبال از تردد زائرین شرکت کننده در مراسم بدرقه‌ی امام شهید برای آماده باش کامل از روزهای گذشته تا کنون انجام شده است.

وی با تاکید بر افزایش اقدامات و خدمات راهداران تلاشگر و تجهیز امکانات و ماشین آلات این شرکت آزادراهی ابراز کرد: آشکار سازی و کانالیزه نمودن محور، رنگ‌آمیزی جداول، عملیات خط کشی عوارضی قمصر، آشکار سازی و کانالیزه نمودن عوارضی، نصب گل میخ، نصب سرعت کاه(کاهنده سرعت) و نصب پرچم‌ برخی از این اقدامات است.

مدیرعامل شرکت آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان(سان آرا) انجام تبلیغات محیطی در سطح آزادراه، فعالیت دو موکب‌ و مسجد آزادراه در عوارضی کاشان و دوراهی یزد (بادرود)، افزایش تیم‌های پشتیبانی راهداری از دو به چهار تیم، حضور شبانه روزی گشت های راهداری، فعالیت ایستگاه‌های امنیت و سلامت آزادراه از دیگر اقدامات آماده سازی شرکت سان آرا در استقبال از تردد زائرین مراسم بدرقه امام شهید به منظور افزایش رفاه و رضایت نسبی از تردد در این شاهراه ارتباطی و مهم است.

وی با تاکید بر دیدار و نشست‌ هم افزایی با سرگرد مجید محمدی، فرمانده پلیس راه کاشان اصفهان گفت: این دیدار و هم افزایی نیز با حضور معاون اجرایی و مشاور ترافیک شرکت سان‌آرا در راستای تعامل و هماهنگی بیشتر برای آماده باش مجموعه شرکت در تردد زائران مراسم بدرقه‌ی امام شهید انجام شده است.

زندی همچنین فعالیت موکب امیرالمومنین علی(ع) و مسجد حضرت زهرا(س) آزادراه در عوارضی کاشان و دوراهی را در پذیرایی از زائران امام شهید یادآور شد و افزود: موکب در پذیرایی از زائران و مسافران با نوشیدهای گرم و سرد و سایر نذورات و مسجد نیز برای ارائه خدمات اقامه نماز در ایام مراسم بدرقه‌ی امام شهید از ۱۳ تا ۱۹ تیرماه جاری در خدمت هموطنان عزیزمان است‌.

به گفته وی، فعالیت موکب و مسجد در کنار ایستگاه‌های سلامت و امنیت آزادراه و وجود پارکینگ‌ها می‌تواند فرصت مناسبی برای استراحت و توقف کوتاه زائران و کاربران در محور و ادامه حرکت با تجدید قوا در مسیر بدون خواب آلودگی و خستگی عامل پیشگیری از حوادث و تصادفات احتمالی شود.

مدیرعامل شرکت آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان(سان آرا) با تاکید بر افزایش نیروهای راهداری از چهار به هشت نفر در تیم‌های پشتیبانی در طول شبانه روز خاطرنشان کرد: همچنین تمامی دستگاه‌ها و ماشین آلات سنگین راهدارخانه‌ی آزادراه برای ارائه خدمات ضروری و مورد نیاز در صورت لزوم در حالت آماده باش کامل است.

به گفته وی آزاد راه کاشان-نطنز-اصفهان نبض حیاتی و به عنوان بخش مهمی از کریدور شمال- جنوب کشور با حجم بالای تردد به ویژه در این ایام برگزاری مراسم بدرقه‌ی رهبر شهیدمان و قائد امت عزیزمان است.

زندی گفت: آزادراه سان‌آرا به طول ۳۲۵ کیلومتر از محور کاشان-نطنز تا اصفهان و دارای چهار مجتمع رفاهی بین راهی و ۴۰ ایستگاه سلامت با تردد روزانه ۳۰ هزار خودرو است.

وی افزود: ساخت این آزادراه از سال ۱۳۷۳ شروع و در سال ۱۳۸۲ به اتمام رسید که نگهداری و بهره برداری از آن از سال ۸۲ در اختیار شرکت امیرکبیر بود و از ابتدای سال ۹۳ نگهداری و بهره برداری از این پروژه به شرکت سان آرا واگذار شد.