به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محسن ابراهیمی در خطبههای نماز جمعه این هفته میناب که در مصلای امام خمینی(ره) میناب برگزار شد، به تبیین جایگاه «تذکر» به عنوان یکی از مهمترین شاخصههای عقلانیت پرداخت و غفلت و فراموشی از مسئولیتهای الهی را از مهمترین عوامل انحراف فرد و جامعه برشمرد.
امام جمعه میناب با اشاره به فراز «التَّذَکُّرُ وَ ضِدَّهُ السَّهْوُ» از روایت امام صادق(ع)، اظهار داشت: تذکر به معنای یادآوری حقیقتی است که در فطرت انسان ریشه دارد و مأموریت اصلی پیامبران الهی نیز بیدار ساختن همین فطرتهای خفته بوده است. وی تأکید کرد که تذکر تنها انتقال دانش و اطلاعات نیست، بلکه احیای معرفت درونی و بازگرداندن انسان به مسیر الهی و حقیقت وجودی خویش است.
وی با استناد به آیات قرآن کریم، یادآور شد که کتاب الهی سراسر دعوت به تذکر و بیدارسازی انسانهاست و پیامبران نیز مأمور یادآوری و بیدار کردن دلها بودهاند.
به گفته وی، حتی جامعه مؤمنان نیز همواره نیازمند تذکر مستمر است؛ چرا که فاصله گرفتن از یاد خدا، انسان را به تدریج از شناخت حقیقت خود، هدف آفرینش و مسئولیتهایش دور میسازد.
آیتالله ابراهیمی با بهرهگیری از روایات اهلبیت(ع)، ذکر الهی را صیقلدهنده دلها و غفلت را عامل گمراهی جانها معرفی کرد و افزود: دل انسان اگر با یاد خدا، تلاوت قرآن، نماز و محاسبه نفس به طور مستمر پالایش نشود، گرفتار زنگار غفلت شده و قدرت تشخیص حق از باطل را از دست خواهد داد.
امام جمعه میناب با تبیین ارتباط تذکر و عقلانیت، خاطرنشان کرد: انسان عاقل همواره فرجام امور، قیامت، نعمتهای الهی و مسئولیتهای خود را در نظر دارد و همین نگاه آیندهنگر، رفتار و تصمیمهای او را اصلاح میکند؛ در مقابل، غفلت انسان را در دام لذتهای زودگذر و تصمیمهای نادرست گرفتار میسازد و زمینه بسیاری از لغزشها را فراهم میکند.
وی در ادامه، تذکر را مفهومی فراگیر دانست که تمامی عرصههای زندگی را شامل میشود و تصریح کرد: محاسبه روزانه نفس، تربیت دینی فرزندان، زنده نگه داشتن یاد خدا در خانواده، اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر با شیوهای حکیمانه و اخلاقمدار، رعایت انصاف و امانتداری در فعالیتهای اقتصادی و همچنین احساس مسئولیت مدیران و مسئولان در قبال مردم، همگی جلوههایی از فرهنگ تذکر در جامعه اسلامی به شمار میروند.
آیتالله ابراهیمی با اشاره به شرایط زندگی معاصر، غفلت را یکی از بزرگترین آسیبهای عصر حاضر توصیف کرد و گفت: هجوم اطلاعات، مشغلههای فراوان و وابستگی افراطی به فضای مجازی، فرصت خلوت با خدا و خودسازی را از بسیاری از افراد گرفته است. وی هشدار داد که غفلت همیشه با ارتکاب گناه آغاز نمیشود، بلکه از بیبرنامگی، اتلاف وقت، سرگرمیهای بیهدف و فراموش کردن اولویتهای زندگی آغاز شده و به تدریج انسان را از مسیر رشد و تعالی دور میکند.
امام جمعه میناب بر ضرورت ایجاد «ایستگاههای تذکر» در زندگی روزمره تأکید کرد و نمازهای پنجگانه، تلاوت روزانه قرآن، ذکر الهی، حضور در مجالس علم و معنویت، زیارت اهل قبور و محاسبه نفس را از مهمترین عوامل حفظ بیداری قلب و مقابله با غفلت برشمرد.
وی همچنین با اشاره به ابعاد اجتماعی این موضوع، جامعه برخوردار از فرهنگ تذکر را جامعهای مقاوم، آگاه و عبرتآموز دانست و تصریح کرد: جامعهای که تاریخ، نعمتهای الهی، دشمنشناسی و تجربههای گذشته را فراموش نکند، کمتر دچار تکرار خطاها و آسیبهای تاریخی خواهد شد.
آیتالله ابراهیمی در خطبه دوم نماز جمعه با تبیین مهمترین مسائل روز کشور و جهان اسلام، بر ضرورت حفظ وحدت ملی، تقویت اقتدار همهجانبه جمهوری اسلامی، حمایت از تولید داخلی و استمرار مسیر «ایران قوی» تأکید کرد.
وی با دعوت از اقشار مختلف مردم برای حضور گسترده و باشکوه در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، این حضور را تجدید میثاقی با آرمانهای حضرت امام خمینی(ره)، شهدای انقلاب اسلامی و ارزشهای نظام اسلامی دانست و اظهار داشت: ملت ایران بار دیگر با حضور پرشور خود، وفاداری به اسلام، ولایت، استقلال و عزت ملی را به نمایش خواهد گذاشت.
امام جمعه میناب با گرامیداشت مناسبتهای هفته، دوازدهم تیرماه را یادآور جنایت آمریکا در سرنگونی هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران و «روز افشای حقوق بشر آمریکایی» خواند و تصریح کرد: کارنامه تاریخی ایالات متحده، تناقض آشکار میان ادعاهای حقوق بشری و رفتارهای عملی این کشور را برای جهانیان آشکار ساخته است.
آیتالله ابراهیمی همچنین با اشاره به سالروز بزرگداشت علامه امینی، روز حمایت از تولید ملی و مبارزه با قاچاق کالا، روز قلم، روز شهرداریها و دهیاریها، روز مالیات، روز ادبیات کودکان و نوجوانان و سالروز کشف کودتای نافرجام نوژه، بر ضرورت حمایت از تولید داخلی، ترویج فرهنگ مطالعه، خدمترسانی صادقانه به مردم، ارتقای فرهنگ مسئولیتپذیری و هوشیاری در برابر توطئههای دشمنان تأکید کرد.
وی در ادامه، راهبرد «ایران قوی» را میراث ماندگار رهبر شهید انقلاب اسلامی دانست و با تشریح ابعاد مختلف این نگاه راهبردی، اظهار کرد: اقتدار جمهوری اسلامی تنها به توان دفاعی محدود نمیشود، بلکه پیشرفت علمی، فناوری، اقتصاد، تولید، فرهنگ، معنویت و سرمایه اجتماعی، ارکان اصلی قدرت ملی و زمینهساز استقلال و عزت کشور هستند.
امام جمعه میناب با اشاره به نقش رهبر شهید در پایهگذاری نهضت تولید علم، حمایت از شرکتهای دانشبنیان، تأکید بر اقتصاد مقاومتی و توسعه صنایع دفاعی، خاطرنشان کرد: این رویکرد زمینهساز خودباوری ملی و دستیابی جمهوری اسلامی ایران به جایگاهی ممتاز در عرصههای علمی، فناوری و دفاعی شده است.
وی حمایت از تولید ملی، سرمایهگذاری، اقتصاد دانشبنیان و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی را ادامه عملی مسیر «ایران قوی» برشمرد و تأکید کرد که بهترین راه بزرگداشت رهبر شهید، استمرار مسیر پیشرفت، استقلال، خوداتکایی و عزت ملی است.
آیتالله ابراهیمی همچنین با اشاره به موضوع مذاکرات، اظهار داشت: مذاکره به معنای پایان دشمنی آمریکا با ملت ایران نیست، بلکه ابزاری در امتداد میدان مقاومت محسوب میشود و نباید حل مشکلات اقتصادی کشور را به نتایج مذاکرات گره زد. وی افزود بیاعتمادی ملت ایران متوجه سابقه بدعهدی آمریکا است، نه مسئولان و مذاکرهکنندگان کشور، و راهکار اساسی مقابله با فشارهای دشمنان، حفظ وحدت ملی، تقویت اقتصاد داخلی، حمایت از تولید و استفاده حداکثری از ظرفیتهای بومی است.
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