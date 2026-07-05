۷۰۰۰ بوشهری به آیین تشییع «رهبر شهید» اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرمدل یکشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در برنامهریزی اولیه اعزام ۲ هزار نفر از مردم ولایتمدار استان بوشهر برای حضور در آیین تشییع پیکر مطهر «رهبر شهید» پیشبینی شده بود، اما به دنبال استقبال کمنظیر مردم، این تعداد به حدود هفت هزار نفر افزایش یافت.
وی افزود: در مجموع ۶ هزار و ۸۶۶ نفر در قالب کاروانهای رسمی از استان بوشهر به تهران و قم اعزام شدند که از این تعداد چهار هزار و ۴۵ نفر برادر و دو هزار و ۸۲۱ نفر خواهر هستند.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با اشاره به افزایش ظرفیت ناوگان حملونقل بیان کرد: در ابتدا برای جابهجایی زائران ۷۵ دستگاه اتوبوس پیشبینی شده بود، اما با توجه به افزایش متقاضیان، این تعداد به ۱۶۲ دستگاه اتوبوس رسید. همچنین شمار زیادی از مردم استان نیز به صورت خودجوش و با خودروهای شخصی راهی تهران، قم و مشهد مقدس شدند.
وی با اشاره به تمهیدات پیشبینیشده برای اسکان و خدماترسانی به زائران تصریح کرد: برنامهریزی لازم برای اسکان زائران استان در تهران و قم انجام شده و بسیج سازندگی استان بوشهر نیز با برپایی موکبهایی در مشهد مقدس، خدمات لازم را به عزاداران ارائه میکند.
خرمدل از همکاری دستگاههای اجرایی استان در برگزاری برنامههای مرتبط با این مناسبت قدردانی کرد و گفت: استانداری بوشهر، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شهرداریها و صداوسیمای مرکز بوشهر در برگزاری آیینهای سوگواری و بزرگداشت همکاری مطلوبی داشتهاند.
وی با دعوت از مردم برای حضور در مراسمهای بزرگداشت افزود: از دوشنبه ۱۵ تیرماه تا یکشنبه ۲۱ تیرماه، مصلاهای سراسر استان بوشهر هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۲ میزبان آیینهای سوگواری و بزرگداشت «مجاهد شهید امت» خواهند بود.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر در پایان با قدردانی از حضور گسترده مردم در صحنههای مختلف انقلاب اسلامی اظهار کرد: حضور باشکوه ملت ایران در آیین تشییع «رهبر شهید» جلوهای از وحدت، بصیرت و وفاداری مردم به آرمانهای انقلاب اسلامی بود و پیام اقتدار و انسجام ملت ایران را به جهانیان مخابره کرد.
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