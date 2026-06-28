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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸

پیش بینی حضور ۱۰ هزار سیستان و بلوچستانی در مراسم تشییع قائد شهید

پیش بینی حضور ۱۰ هزار سیستان و بلوچستانی در مراسم تشییع قائد شهید

زاهدان -معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان گفت: براساس پیش بینی ها ۱۰ هزار نفر از مردم استان در مراسم تشییع قائد شهید شرکت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور باقری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران از آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری استان برای اعزام و جابه‌جایی شرکت‌کنندگان در مراسم باشکوه تشییع قائد شهید امت خبر داد.

معاون حمل و نقل جاده‌ای اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان تصریح کرد: به‌منظور ارائه خدمات مطلوب به مردم و تسهیل اعزام شرکت‌کنندگان به مراسم تشییع، نشست های هماهنگی با مدیران انجمن‌های صنفی، شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل مسافری استان برگزار شده و تدابیر لازم با سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز انجام گرفته است.

وی بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۰ هزار نفر از مردم ولایت‌مدار سیستان و بلوچستان در این مراسم باشکوه که در تاریخ ۱۸ تیرماه در شهرستان مشهد برگزار می‌شود، حضور یابند و تمامی تمهیدات لازم برای تأمین ناوگان مورد نیاز به‌صورت رفت و برگشت اندیشیده شده است.

باقری با تأکید بر آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری استان اظهار داشت: تمامی ظرفیت شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری، رانندگان و بهره‌برداران ناوگان برای این مأموریت بسیج شده‌اند تا جابه‌جایی زائران و شرکت‌کنندگان با نظم و بدون کمترین مشکل انجام شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نظارت مستمر بر عملکرد ناوگان، کنترل وضعیت فنی وسایل نقلیه و رعایت کامل ضوابط ایمنی در طول اجرای این مأموریت در دستور کار قرار دارد تا خدمات‌ در بالاترین سطح ممکن به مردم عزیز استان ارائه شود.

کد مطلب 6872936

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