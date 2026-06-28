پیش بینی حضور ۱۰ هزار سیستان و بلوچستانی در مراسم تشییع قائد شهید

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور باقری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران از آمادگی کامل ناوگان حملونقل عمومی مسافری استان برای اعزام و جابهجایی شرکتکنندگان در مراسم باشکوه تشییع قائد شهید امت خبر داد.
معاون حمل و نقل جادهای اداره کل راهداری و حملونقل جادهای سیستان و بلوچستان تصریح کرد: بهمنظور ارائه خدمات مطلوب به مردم و تسهیل اعزام شرکتکنندگان به مراسم تشییع، نشست های هماهنگی با مدیران انجمنهای صنفی، شرکتها و مؤسسات حملونقل مسافری استان برگزار شده و تدابیر لازم با سایر دستگاههای خدماترسان نیز انجام گرفته است.
وی بیان کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، پیشبینی میشود حدود ۱۰ هزار نفر از مردم ولایتمدار سیستان و بلوچستان در این مراسم باشکوه که در تاریخ ۱۸ تیرماه در شهرستان مشهد برگزار میشود، حضور یابند و تمامی تمهیدات لازم برای تأمین ناوگان مورد نیاز بهصورت رفت و برگشت اندیشیده شده است.
باقری با تأکید بر آمادگی کامل ناوگان حملونقل عمومی مسافری استان اظهار داشت: تمامی ظرفیت شرکتهای حملونقل مسافری، رانندگان و بهرهبرداران ناوگان برای این مأموریت بسیج شدهاند تا جابهجایی زائران و شرکتکنندگان با نظم و بدون کمترین مشکل انجام شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نظارت مستمر بر عملکرد ناوگان، کنترل وضعیت فنی وسایل نقلیه و رعایت کامل ضوابط ایمنی در طول اجرای این مأموریت در دستور کار قرار دارد تا خدمات در بالاترین سطح ممکن به مردم عزیز استان ارائه شود.
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