بسیج ناوگان عمومی هرمزگان برای اعزام عاشقان رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شرفی مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای هرمزگان از آمادگی کامل ناوگان حملونقل عمومی مسافری استان برای اعزام زائران مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد.
شرفی با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی ابلاغ دستورالعملهای سازمان راهداری و حملونقل جادهای، تمامی ظرفیتهای بخش حملونقل مسافری استان برای ارائه خدمات به متقاضیان سفر بسیج شده است.
وی افزود: شرکتهای حملونقل مسافری، پایانههای مسافربری و ناوگان اتوبوسی، مینیبوسی و سواری کرایه در سراسر استان در حالت آمادهباش قرار دارند تا فرآیند اعزام زائران با نظم و هماهنگی لازم انجام شود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای هرمزگان با تأکید بر لزوم برنامهریزی مناسب برای سفر، از شهروندان خواست بلیت مورد نیاز خود را تنها از طریق شرکتهای حملونقل مسافری دارای مجوز و پایانههای رسمی تهیه کنند و از خرید بلیت از مراکز غیرمجاز و افراد فاقد صلاحیت خودداری کنند.
شرفی خاطرنشان کرد: تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران اندیشیده شده و ناوگان حملونقل عمومی استان آمادگی دارد تا با بهکارگیری تمامی ظرفیتهای موجود، خدماترسانی مناسبی به مسافران ارائه کند
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