حضور در مراسم بدرقه امام شهید نمایش اقتدار و وحدت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید روح‌الله حسینی در خطبه‌های نماز جمعه اسفرورین اظهار کرد: حضور مردم در مراسم وداع، تشییع و خاکسپاری، پیامی روشن به جهان مخابره می‌کند و می‌تواند محاسبات سیاسی، امنیتی و نظامی دشمنان را تغییر دهد.

وی افزود: حضور میلیونی مردم در این مراسم، یک رفراندوم بدون صندوق رأی برای نمایش سرمایه اجتماعی، انسجام ملی و قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی است و روایت دشمن درباره فاصله میان مردم و نظام را بی‌اعتبار خواهد کرد.

امام جمعه اسفرورین تصریح کرد: این تشییع تنها بدرقه یک پیکر نیست، بلکه فرصتی برای تجدید میثاق ملت با آرمان‌های انقلاب، ولایت و شهدا و بازگشت دوباره به ارزش‌های الهی است.

حسینی ادامه داد: حضور مردم، پیام روشنی به جهانیان خواهد داد که ملت ایران پس از شهادت رهبر خود، نه‌تنها تضعیف نشده، بلکه با وحدت و استحکام بیشتری در مسیر انقلاب ایستاده است.

وی با بیان اینکه این حضور موجب تقویت امنیت ملی خواهد شد، خاطرنشان کرد: حضور گسترده مردم، دشمن را از ایجاد شکاف میان مردم، نظام و نیروهای مسلح مأیوس می‌کند و خط بطلانی بر ادعای خستگی و ناامیدی ملت ایران خواهد کشید.

امام جمعه اسفرورین در بخش دیگری از سخنان خود به پیام رهبر انقلاب به مناسبت هفته قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: این پیام، سندی راهبردی برای تحول دستگاه قضایی است و مهم‌ترین مطالبه در آن، تبدیل شعار تحول به اقدام عملی و ملموس در زندگی مردم است.

وی افزود: رهبر انقلاب بر مقابله با صاحبان نفوذ، جلوگیری از سفارش‌پذیری، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و صیانت از حقوق عامه تأکید کرده‌اند و تحقق این مطالبات باید در عملکرد قوه قضائیه برای مردم قابل مشاهده باشد.

حسینی همچنین از عملکرد تیم ملی فوتبال ایران قدردانی کرد و گفت: استفاده از کادر فنی ایرانی، حفظ مواضع ملی و همدلی ایجاد شده پیرامون تیم ملی، از دستاوردهای ارزشمند این رقابت‌ها بود و به تقویت سرمایه اجتماعی کشور کمک کرد.

