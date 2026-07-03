آسیب مواد مخدر امنیت و آینده جامعه را نشانه گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طالبی در جمع نمازگزاران گرگانی با اشاره به همزمانی هفته مبارزه با مواد مخدر با ایام سوگواری محرم، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته با تقدیم هزاران شهید و جانباز، پرچمدار مبارزه با قاچاق مواد مخدر در جهان بوده و این مبارزه، تنها برای امنیت ایران نیست، بلکه امنیت منطقه و جهان را نیز تأمین میکند.
وی افزود: در مسیر مقابله با قاچاق مواد مخدر، بیش از چهار هزار شهید و ۱۲ هزار جانباز تقدیم شدهاند که سهم استان گلستان ۸۶ شهید و ۳۴ جانباز است؛ ایثارگرانی که برای حفظ امنیت و سلامت جامعه جان خود را فدا کردهاند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گلستان با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب، مبارزه با مواد مخدر را «جهادی بزرگ» توصیف کرد و گفت: این عرصه نیازمند مشارکت همه دستگاهها، نهادها، خانوادهها، نخبگان، روحانیون، فرهنگیان، رسانهها و مردم است و نمیتوان آن را صرفاً مسئولیت نهادهای اجرایی دانست.
طالبی با بیان اینکه مواد مخدر یک آسیب صرفاً فردی یا امنیتی نیست، اظهار کرد: این پدیده ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی اعتقادی دارد و شبکههای مافیایی با هدف قرار دادن بنیان خانواده و نسل جوان، سبک زندگی سالم را نشانه گرفتهاند.
وی با اشاره به روند تغییر الگوی مصرف مواد مخدر افزود: مافیای مواد مخدر طی سالهای اخیر از مواد سنتی به سمت تولید و توزیع مواد صنعتی حرکت کرده و تلاش میکند جوانان، نوجوانان و حتی زنان را بیش از گذشته درگیر این آسیب کند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گلستان، خانواده را مهمترین رکن پیشگیری از اعتیاد دانست و گفت: تقویت ارتباط عاطفی میان والدین و فرزندان، آموزش مهارتهای زندگی، نظارت آگاهانه خانواده و ایجاد محیطی امن و صمیمی در خانه، از مؤثرترین راهکارهای پیشگیری از گرایش جوانان به مواد مخدر است.
طالبی با اشاره به نتایج آخرین شیوعشناسی اعتیاد در کشور اظهار کرد: برآوردها از وجود میلیونها مصرفکننده مواد مخدر و مصرفکننده تفننی حکایت دارد و این موضوع نشان میدهد میلیونها نفر از اعضای خانوادههای ایرانی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با پیامدهای این آسیب درگیر هستند.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از طلاقها، سرقتها، جرائم خشن، کودکآزاری، همسرآزاری و جمعیت کیفری زندانها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با معضل مواد مخدر ارتباط دارد و همین مسئله ضرورت توجه جدی به پیشگیری را دوچندان میکند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گلستان تأکید کرد: اگر همه دستگاهها و مردم با احساس مسئولیت در کنار یکدیگر قرار گیرند و حتی بتوانند یک نفر را از دام اعتیاد نجات دهند، گامی بزرگ در مسیر حفظ سلامت، امنیت و آینده جامعه برداشته خواهد شد.
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