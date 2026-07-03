حضور میلیونی در تشییع رهبر شهید، موجب یاس دشمنان خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد رضایی در خطبه‌های نمازجمعه اردستان اظهار کرد: مؤمنان اگر تقوای الهی را رعایت کنند خداوند تشخیص حق و باطل را به افراد عطا خواهند کرد، پیامدهای عاشورا از ابعاد مختلف قابل بحث است که یکی از آن‌، احیای روحیه شهادت طلبی در مردم و جامعه بود.

وی افزود: واقعه عظیم‌ عاشورا در حوزه سیاسی نیز پیامدهایی دارد که نمونه آن‌ ایستادگی در برابر ظلم بوده و قیام توابین و مختار از جمله پیامدهای این نمونه است و در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز درس آموزی از واقعه عاشورا مردم را به پیروزی رساند.

امام‌جمعه موقت اردستان با اشاره به بیانیه رهبر انقلاب به‌مناسبت هفته قوه قضائیه، بخاطرنشان کرد: در خسارت‌هایی که از ناحیه دشمن‌ به مردم وارد شده، حقوق مالی و جانی ملت همراه با خون‌خواهی رهبر شهید پیگیری شود که باید گریبان جنایت‌کاران را گرفت و به سزای اعمال خود برسند.

رضایی تصریح کرد: وظیفه همه مسئولان است که هنگامی که رهبر انقلاب فرمایش صریح و روشن دارد، در گفتار و رفتار خود، شان و جایگاه ولایت فقیه را حفظ کنند چرا که براساس قانون اساس جایگاه ولی فقیه مشخص است و در عمل نیز ثابت شده هرجا به نظرات ولی فقیه عمل شده پیشرفت داشته‌ایم.

وی بیان کرد: دشمن نقطه حساس را مورد تهاجم فیزیکی و شخصیتی قرار می‌دهد، بنابراین مسئولان باید مواظب باشند حرف و رفتار آنان منجر به تضعیف جایگاه ولی فقیه نشود چرا که اتحاد از ولی فقیه رمز ایستادگی و پیروزی ملت ایران است.

امام‌جمعه موقت اردستان با اشاره به ۱۲ تیرماه سالروز حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری در سال ۶۷، ادامه داد: این روز، روز افشای حقوق بشر آمریکایی نامگذاری شده که این‌ها هرکجا خودشان‌ کاری انجام دهند تحت عنوان حقوق بشر از آن یاد می‌کنند و هر چه که بر علیه آنان باشد را ضد حقوق بشر معرفی می‌کند و دوگانگی در رفتار آمریکا و غربی ها وجود دارد که این برای مردم این‌روزها روشن شده است.

رضایی اضافه کرد: رهبر شهید بر استفاده از تولیدات داخلی برای پیشرفت کشور تاکید دارند و قاچاق کالا یک کار ممنوع و حرام قطعی است که این نمونه دلسوزی رهبر شهید برای کشور و حوزه اقتصاد بوده است.

وی با بیان اینکه ۱۴ تیر ماه روز قلم نامیده، تصریح کرد: امروز با پیشرفت ابزار نوشتاری، نوشته‌ها به صورت لحظه‌ای منعکس می‌شود و فعالیت در فضای مجازی باید همانطور که اثر مثبت دارد مراقبت شود که اثر منفی برجای نگذارد.

امام‌جمعه موقت اردستان با اشاره به ۱۴ تیرماه روز شهرداری ها و دهیاری ها، تصریح کرد: تعامل بین مردم و مدیریت شهری خوب است بیشتر برقرار شود و گزارش خدمات انجام شده برای مردم بیان شود.

رضایی بیان کرد: ۱۹ تیرماه سالروز کودتای نوژه است که توسط آمریکا برای سرنگونی نظام‌ مقدس جمهوری اسلامی،برنامه‌ریزی شده بود که این کودتا نیز کشف شد و دشمنان به هدف خود نرسیدند.

وی تاکید کرد: تشییع پیکر رهبر شهید، تنها یک تشییع عادی و معمولی نیست و قرار است میلیون‌ها نفر از سراسر ایران و خارج از کشور در اجتماع خون‌خواهی رهبر شهید شرکت کنند و تجدید عهد با مسیر رهبر شهید است.

امام‌جمعه موقت اردستان یادآور شد: رهبر انقلاب عمر خو را برای عزت و سربلندی کشور گذاشت و ایران در صنعت دفاعی دست برتر را نسبت به دیگران دارد حضور میلیونی مردم یک پیام روشن تسلیم ناپذیری برای دشمن دارد و یاس دشمنان را به بار خواهد آورد.