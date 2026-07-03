به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمحمدحسن فاضلیان ظهر جمعه در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه همدان با یادآوری ایام شهادت مظلومانه شهید بهشتی و یارانش، شهدای محراب و شهدای حادثه تروریستی پرواز ۶۵۵، اظهار کرد: ملت ایران تا زمانی که به فرهنگ عاشورایی و مکتب امام حسین (ع) تمسک جوید، شکستناپذیر است و این مسیر با تکیه بر آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی ادامه خواهد یافت.
وی ضمن دعوت از آحاد مردم برای حضور پرشور در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید افزود: مراسم وداع و تشییع رهبر شهید شنبه، یکشنبه و دوشنبه در تهران همراه با اقامه نماز و مراسم وداع برگزار میشود.
امام جمعه موقت همدان با بیان اینکه مراسم وداع و تشییع رهبر شهید روز سهشنبه در قم و روز چهارشنبه در عراق برگزار میشود، ادامه داد: روز پنجشنبه مراسم تدفین رهبر شهید در جوار بارگاه منور رضوی برگزار میشود.
وی در خصوص برنامههای استان همدان افزود: مراسم سوگواری و بزرگداشت رهبر شهید عزیز در همدان از فردا شب پس از اقامه نماز مغرب و عشاء آغاز شده و تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.
حجت الاسلام فاضلیان همچنین روز دوشنبه همزمان با مراسم تهران ساعت ۱۰ صبح در امامزاده عبدالله همدان برنامه ویژهای برگزار خواهد شد، ادامه داد: در روز پنجشنبه نیز همزمان با مراسم تدفین در مشهد، اجتماع بزرگ مردم همدان در میدان امام خمینی (ره) برگزار میشود.
وی با تاکید بر اینکه تشییع و وداع با پیکر مطهر رهبر شهید یک مراسم معمولی نیست، تصریح کرد: این رویداد حماسهای بزرگ برای اثبات وحدت و ایستادگی ملت ایران است.
امام جمعه موقت همدان با اشاره به حضور گسترده نمایندگان، علما، نخبگان و مسئولان کشورهای مختلف جهان در مراسم وداع با پیکر شهید، این حضور را نشاندهنده ابعاد بینالمللی شخصیت ایشان و تاثیرگذاری ایشان در عرصه جهانی دانست.
امام جمعه موقت همدان با تاکید بر لزوم زنده نگه داشتن یاد و راه رهبر شهید، خاطرنشان کرد: این برنامهها نباید به فراموشی سپرده شود، چرا که ابعاد وجودی رهبر شهید در حوزههای جهاد، شهادت، علم، هنر، اخلاق و سیاست، اقیانوسی است که نیازمند مطالعه و تبیین مداوم برای نسلهای آینده است.
حجتالاسلام فاضلیان در پایان با بیان خاطرهای از انس رهبر شهید با مناجات و دعا، به ویژگیهای معنوی ایشان اشاره کرد و گفت: در دیداری که با رهبر شهید داشتیم، ایشان بر استمرار بر دعا و نماز شب تاکید داشتند و آن را منشأ برکات فراوان برای کشور و نظام اسلامی میدانستند.
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