مجوز رسمی احداث نخستین کارخانه تولید بیرینگ در ایذه صادر شد

فرشاد ابراهیم‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از ماه‌ها پیگیری مستمر و هدفمند در سطح وزارت صمت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سایر نهادهای مرتبط، فرآیند جذب سرمایه‌گذار برای احداث کارخانه تولید بیرینگ در ایذه به صورت رسمی آغاز شد.

وی افزود: بر اساس نامه رسمی معاونت سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار ایمیدرو، مطالعات فنی- اقتصادی این طرح به اتمام رسیده و با تصویب در کمیته سرمایه‌گذاری و هیئت عامل سازمان، مراحل قانونی انتخاب سرمایه‌گذار و اجرای پروژه وارد فاز عملیاتی شده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این پروژه یکی از مطالبات کلیدی مردم منطقه در حوزه اشتغال و توسعه صنعتی بوده، تصریح کرد: احداث نخستین کارخانه تولید بیرینگ در ایذه نه تنها صدها فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد کرد بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری زنجیره کامل صنایع وابسته، رونق کسب‌وکارهای محلی، افزایش ارزش افزوده و جهش اقتصادی در شمال و شرق خوزستان خواهد شد.

ابراهیم‌پور ادامه داد: صنعت بیرینگ از صنایع راهبردی و مادر کشور است که در بخش‌های حیاتی خودروسازی، فولاد، معدن، نفت، گاز و پتروشیمی کاربرد گسترده دارد. راه‌اندازی این واحد تولیدی می‌تواند بخش قابل توجهی از نیاز داخلی را تأمین کرده، وابستگی به واردات را کاهش دهد و گامی مؤثر در جهت خودکفایی صنعتی و امنیت اقتصادی کشور باشد.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های بومی منطقه منگشت گفت: وجود نیروی انسانی متخصص و جوان، موقعیت جغرافیایی استراتژیک و دسترسی به زیرساخت‌های معدنی، ایذه را به یکی از بهترین مقاصد برای استقرار صنایع مادر تبدیل کرده است. تلاش خواهیم کرد این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به فاز اجرایی وارد شود تا آثار تحول‌آفرین آن سریع‌تر در زندگی مردم منطقه نمایان گردد.

نماینده مردم ایذه، باغ‌ملک، دزپارت و صیدون بیان کرد: توسعه صنعتی پایدار منطقه منگشت از اولویت‌های اصلی برنامه‌های من است. با تمام ظرفیت و پیگیری‌های مستمر، جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان، تکمیل زیرساخت‌ها و استقرار صنایع بزرگ را تا تحقق کامل دنبال خواهم کرد تا زمینه اشتغال پایدار برای جوانان فراهم شود و شمال شرق خوزستان به قطب صنعتی و اقتصادی تبدیل شود.