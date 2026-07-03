به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شمس الله صفرلکی در خطبه های نماز جمعه ایلام با اشاره به برگزاری مراسم تشییع پیکر شهید آیت‌الله خامنه‌ای، افزود: این تشییع رویدادی مهم و تاریخی برای جهان اسلام است و ملت ایران و آزادگان جهان با حضور گسترده خود، اقتدار، انسجام و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش خواهند گذاشت.

وی افزود: دشمنان باید بدانند خون شهدا، به‌ویژه شخصیت‌های بزرگ انقلاب اسلامی، نه‌تنها موجب تضعیف جبهه مقاومت نخواهد شد، بلکه درخت تنومند اسلام و انقلاب را استوارتر خواهد کرد.

خطیب جمعه ایلام با دعوت از مردم برای حضور گسترده در آیین تشییع، گفت: این حضور، علاوه بر ثواب معنوی، پیام روشنی از اقتدار ملت ایران به دشمنان خواهد بود و نشان می‌دهد ملت ایران در برابر جنایت‌ها و ترور رهبران خود سکوت نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه جنایت علیه رهبران و شخصیت‌های برجسته جهان اسلام نباید بدون پاسخ بماند، افزود: پیگیری مستمر حقوقی و سیاسی این موضوع، مطالبه جدی ملت ایران است و باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

امام جمعه موقت ایلام در بخش دیگری از سخنان خود، حفظ وحدت و انسجام داخلی را یکی از مهم‌ترین نیازهای کشور در شرایط کنونی دانست و اظهار کرد: امروز همه جریان‌ها باید از اختلاف‌افکنی پرهیز کنند و با حمایت از مسئولان و نیروهای میدان و دیپلماسی، زمینه تحقق منافع ملی را فراهم آورند.

وی ادامه داد: مذاکره عزتمندانه و اقتدار میدانی، دو ظرفیت مکمل برای دفاع از حقوق ملت ایران هستند و نباید اجازه داد دشمن با جنگ روانی و انتشار اخبار و روایت‌های دروغ، وحدت جامعه را خدشه‌دار کند.

خطیب جمعه ایلام همچنین با اشاره به روز ادبیات کودک، بر ضرورت توجه به زبان و شیوه صحیح ارتباط با نسل نوجوان و جوان تأکید کرد و گفت: آینده کشور در دستان همین نسل است و باید با شناخت نیازها و ادبیات آنان، زمینه رشد فکری و فرهنگی‌شان را فراهم کرد.

صفرلکی در ادامه با انتقاد از افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات، اظهار داشت: گرانی‌های بی‌ضابطه و افزایش غیرمتعارف هزینه‌های زندگی، فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده است و دستگاه‌های نظارتی باید با جدیت بیشتری بر بازار و قیمت‌ها نظارت کنند.

وی همچنین خواستار تسریع در اجرای مزایای منطقه آزاد مهران شد و افزود: مردم استان باید هرچه سریع‌تر از ظرفیت‌ها و مزایای این منطقه بهره‌مند شوند و وعده‌های داده‌شده در این زمینه به مرحله اجرا برسد.

خطیب نماز جمعه ایلام در پایان با اشاره به معضل حضور معتادان متجاهر در برخی نقاط شهر ایلام، از مسئولان خواست با برنامه‌ریزی مناسب، این آسیب اجتماعی را ساماندهی کرده و برای حفظ چهره شهری و امنیت روانی شهروندان، اقدامات مؤثرتری انجام دهند.