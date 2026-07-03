به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدی قریشی در خطبه های نماز جمعه حضور گسترده مردم در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی را تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب و امام شهید دانست و گفت: اخلاص، مهم‌ترین ویژگی رهبر شهید بود.

وی با اشاره به برگزاری آئین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: اخلاص از ویژگی‌های برجسته رهبر شهید انقلاب بود و ثمره همین اخلاص شهادت در راه خدا بود.

امام جمعه ارومیه با بیان اینکه همه ما وظیفه داریم با حضور پرشور در مراسم تشییع، وداع و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب با آرمان‌های امام شهید بیعت کنیم، افزود: ما این روزها جلوه‌هایی ناب از مهر و محبت مردم ایران به رهبر شهید انقلاب را شاهد هستیم و در کنار مردم ایران اسلامی؛ مردم آزاده دنیا نیز به ایشان عشق می‌ورزیدند و نمونه این ارزش و احترام را در سفر مقام‌های خارجی در ایام وداع و بیعت با آرمان‌های امام شهید مشاهده می‌کنیم.

وی در ادامه به موضوع مذاکرات نیز اشاره کرد و گفت: مذاکرات و جنگ در طول همدیگر بوده و در واقع مذاکره با شیطان نوع دیگری از یک جنگ ولی در قالب مذاکره است و تجربه نیز نشان داده آن‌ها اشتباه محاسباتی خواهند کرد و این کار همیشگی آنها است.

حجت الاسلام قریشی تصریح کرد: هیچ مسئله و جنگی با آمریکا پایان نیافته و ما اکنون نیز در حال جنگ هستیم و لذا ما باید بدعهدی‌های آنان را نشان داده و نباید مسئولان خود را به ساده‌اندیشی متهم کنیم.

امام جمعه ارومیه به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: سند تحول امام شهید در مورد قوه قضائیه باید اجرایی و مفاد آن باید جاری شود و این موضوع در پیام رهبر معظم انقلاب نیز بود.

وی گفت: موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که تمامی قوا باید خود را باز ارزیابی کنند که آیا کارهایشان در شأن و تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و آیا هدف انقلاب اسلامی را دنبال می‌کنند.

حجت الاسلام قریشی به هفته حقوق بشر آمریکایی نیز اشاره و تصریح کرد: امام شهید فرمودند که حقوق بشر آمریکایی باید افشا شود و بارها فرموده بودند که غرب امروزه ادعای حقوق بشر را دارد و ایران را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند در حالی که خود در خط مقدم نقض حقوق بشر است.

امام جمعه ارومیه افزود: ساقط کردن هواپیمای مسافربری در خلیج‌فارس، ارتکاب جنایات مختلف در عراق به بهانه سلاح کشتارجمعی، بمباران وحشیانه مدرسه میناب و به شهادت رساندن ۱۶۸ دانش‌آموز مظلوم همه اسنادی از جنایات ضد حقوق بشری آمریکا هستند که باید گفته شوند.