انتشار نسخه موسیقایی نوحه «باید برخاست» در آستانه تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، نسخه موسیقایی نوحه «باید برخاست» ویژه آئین بدرقه و تشییع رهبر شهید منتشر شد.

این قطعه بر اساس نوحه‌ «باید برخاست» نواخته شده و نوای آن در ایام وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی پخش می‌شود.