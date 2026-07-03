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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۰

انتشار نسخه موسیقایی نوحه «باید برخاست» در آستانه تشییع رهبر شهید

انتشار نسخه موسیقایی نوحه «باید برخاست» در آستانه تشییع رهبر شهید

نسخه موسیقایی نوحه «باید برخاست» در آستانه برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید منتشر شد. 

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به گزارش خبرنگار مهر، نسخه موسیقایی نوحه «باید برخاست» ویژه آئین بدرقه و تشییع رهبر شهید منتشر شد.

این قطعه بر اساس نوحه‌ «باید برخاست» نواخته شده و نوای آن در ایام وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی پخش می‌شود.

کد مطلب 6878233

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