به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه تصویر شهر، قطعه موسیقی فیلم سینمایی «نیم‌شب» با صدا و آهنگسازی امیر عظیمی و شعر امید روزبه رونمایی شده است.

این قطعه در آستانه آئین بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب منتشر شده است.

فیلم سینمایی «نیم‌شب» به کارگردانی محمدحسین مهدویان و تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد که براساس یک ماجرای واقعی در دل جنگ تحمیلی ١٢ روزه ساخته شد و روایتگر ایستادگی ملت ایران در آن روزهاست، از اواخر سال گذشته و در بحبوحه جنگ تحمیلی سوم، در سینماها اکران عمومی شد.

تازه‌ترین ساخته سینمایی مهدویان محصول موسسه تصویر شهر، اخیرا از مرز فروش ١٠ میلیارد تومان در سینماها عبور کرد.