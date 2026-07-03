به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه تصویر شهر، قطعه موسیقی فیلم سینمایی «نیمشب» با صدا و آهنگسازی امیر عظیمی و شعر امید روزبه رونمایی شده است.
این قطعه در آستانه آئین بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب منتشر شده است.
فیلم سینمایی «نیمشب» به کارگردانی محمدحسین مهدویان و تهیهکنندگی حبیب والینژاد که براساس یک ماجرای واقعی در دل جنگ تحمیلی ١٢ روزه ساخته شد و روایتگر ایستادگی ملت ایران در آن روزهاست، از اواخر سال گذشته و در بحبوحه جنگ تحمیلی سوم، در سینماها اکران عمومی شد.
تازهترین ساخته سینمایی مهدویان محصول موسسه تصویر شهر، اخیرا از مرز فروش ١٠ میلیارد تومان در سینماها عبور کرد.
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