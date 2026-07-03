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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

قطعه موسیقی «نیم‌شب» با صدای امیر عظیمی منتشر شد

قطعه موسیقی «نیم‌شب» با صدای امیر عظیمی منتشر شد

در آستانه آئین بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب، قطعه موسیقی فیلم «نیم‌شب» با صدای امیر عظیمی منتشر شد.

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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه تصویر شهر، قطعه موسیقی فیلم سینمایی «نیم‌شب» با صدا و آهنگسازی امیر عظیمی و شعر امید روزبه رونمایی شده است.

این قطعه در آستانه آئین بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب منتشر شده است.

فیلم سینمایی «نیم‌شب» به کارگردانی محمدحسین مهدویان و تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد که براساس یک ماجرای واقعی در دل جنگ تحمیلی ١٢ روزه ساخته شد و روایتگر ایستادگی ملت ایران در آن روزهاست، از اواخر سال گذشته و در بحبوحه جنگ تحمیلی سوم، در سینماها اکران عمومی شد.

تازه‌ترین ساخته سینمایی مهدویان محصول موسسه تصویر شهر، اخیرا از مرز فروش ١٠ میلیارد تومان در سینماها عبور کرد.

کد مطلب 6878143
عطیه موذن

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