به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، برنامههای پنجمین شب ویژه برنامه «خیمه هنر» با اجرای سنج و دمامنوازی گروه «آوای ساحل» آغاز شد؛ اجرایی که با ریتمهای آئینی، فضای مراسم را برای ادامه برنامهها آماده کرد. پس از آن، گروه سرود «تسنیم» با اجرای قطعاتی در وصف حماسه عاشورا روی صحنه رفت.
یکی از بخشهای شاخص این شب، پیشخوانی نواهای قاجار توسط گروه «نوا» از قزوین به سرپرستی حسین مومنی بود. این گروه با بازخوانی نغمههای اصیل و پیشخوانیهای برگرفته از سنت تعزیه، بخشی از میراث موسیقایی آئینهای سوگواری ایران را برای مخاطبان اجرا کرد و یادآور شیوههای کهن روایت واقعه کربلا از طریق موسیقی شد.
در ادامه، مرشد محمد احدی مجلس «فضل و فتاح» را پردهخوانی کرد و محمدرضا طهماسبی و رضا قاسمی نیز تازهترین سرودههای خود را با مضامین عاشورایی برای حاضران خواندند.
بخش بعدی اجرای مجلس تعزیه شهادت حضرت علیاکبر(ع) به سرپرستی علی صابر اختصاص داشت؛ اجرایی که با روایت یکی از جانسوزترین وقایع عاشورا، پنجمین شب «خیمه هنر» را به نیمه رساند و بار دیگر پیوند موسیقی، نمایش و آئینهای مذهبی را در این رویداد فرهنگی به نمایش گذاشت.
پس از آن، محمد حشمتی با اجرای قطعات سوگخوانی روی صحنه آمد و با اجرای خود، حال و هوایی معنوی در میان مخاطبان ایجاد کرد.
بخش پایانی برنامه نیز اجرای ارکستر سازهای بادی بود که با قطعاتی متناسب با حال و هوای محرم همراه شد.
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