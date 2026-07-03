سوء استفاده آمریکا و اسرائیل از هوش مصنوعی در جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه ششمین اجلاس فناوری‌های آموزشی ترکیه (TETZ) با شبکه سی‌ان‌ان تُرک گفتگویی انجام داد .

وزیر علوم‌گفت: رابطه دیرینه ایران و ترکیه سابقه تاریخی و تمدنی دارد.مردم ایران جنگ‌طلب نیستند اما جنگ‌بلد هستند، ایرانیان گرچه مایل به برقراری صلح دائمی، پایدار و عادلانه هستند، ولی به هیچ عنوان به آمریکا اعتماد ندارند

وزیر علوم افزود: تحریم‌های پسابرجام سخت‌ترین نوع تحریمی است که در دنیا سابقه دارد، تحریم از جنگ هم ویران‌گرتر است؛ چرا که دسترسی مردم به زیرساخت‌های حیاتی محدود می‌کند.

وی افزود: ایران به‌لحاظ دینی و فرهنگی با ساخت سلاح کشتار جمعی مخالف است و هیچگاه مثل آمریکا دست به بمباران جایی شبیه هیروشیما و ناکازاکی نخواهد زد، من به‌عنوان یک شهروند ایرانی و نه یک مقام سیاسی باید بگویم که مردم ایران دل خوشی از آقای گروسی ندارند.

وی ادامه داد: آمریکا با ارزیابی نادرست فروپاشی حاکمیت پس از شهادت رهبری وارد ماجرا شد ،جنگ باعث انسجام بیشتر ملت ایران شد.

وزیر علوم افزود: توفیق‌های دیپلماسی محصول همکاری مشترک پاکستان، ترکیه، عمان و قطر بوده است.

وی ادامه داد: بازنده اصلی جنگ اسرائیل خواهد بود، مطمئنیم که رژیم صهیونیستی مایل به برقراری صلح بین ایران و آمریکا نیست. بقای رژیم صهیونیستی در تنش، تشنج و جنگ است.

وزیر علوم‌افزود: آمریکا و اسرائیل در جنگ علیه ایران از هوش مصنوعی سوء استفاده کردند، ایران در حوزه تحقیق درباره هوش مصنوعی پیشرفته است و رتبه بسیار خوبی دارد.

سیمایی افزود: نهاد علم و آموزش ایران یک ظرفیت جذاب برای حضور بازیگران دیگر در دوران صلح است.

وی ادامه داد: حقوق بشر برای آمریکا و اسرائیل پوچ است.

وزیر علوم افزود: ساختار حقوقی و سیاسی ایران بهترین جایگزین رهبری ایران را انتخاب کرده و رهبری انقلاب پس از پیمان ملت با ایشان با قدرت ادامه یافت.