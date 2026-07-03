به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسینی در خطبه های نماز جمعه شهر زنجان با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، خون‌خواهی رهبر شهید را یک تکلیف قطعی و حیاتی برای نظام و امت اسلامی عنوان کرد و گفت: ما آماده هستیم، در صحنه قرار داریم و کوتاه نخواهیم آمد. رمز حیات جامعه اسلامی در پیگیری این پرونده نهفته است و پرونده خون‌خواهی امام شهید باید همواره باز بماند.

امام جمعه زنجان با یادآوری اینکه پرچم خون‌خواهی از یوم‌العباس در زنجان برافراشته شد، تصریح کرد: این حرکت مبارک از حسینیه اعظم زنجان آغاز و در سراسر کشور ادامه یافت.

وی تأکید کرد: رژیم صهیونیستی و آمریکا نباید خواب راحت داشته باشند؛ ملت ایران با الهام از عاشورا، در برابر جبهه کفر و باطل خواهد ایستاد.

خطیب نماز جمعه زنجان با اشاره به تقارن این ایام با ماه‌های محرم و صفر، بر ضرورت عبرت‌گیری از نهضت عاشورا تأکید و خاطرنشان کرد: جبهه حق و باطل در تمام ادوار و دوران‌ها جاری و ساری است و در تقابل با هم قرار دارند. یکی از درس‌های مهم عاشورا، مراقبت از خود در برابر وسوسه‌های شیطان است؛ چراکه شیطان در تلاش برای ایجاد لغزش در هر یک از ماست.

وی افزود: امروز نیز عاشورا در حال تکرار است و وظیفه ما این است که با رشادت و شجاعت در جبهه حق ایستادگی کنیم و در این مسیر کوتاه نیاییم.

نفی هرگونه اعتماد به آمریکا و تأکید بر وحدت ملی

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به پیام‌های اخیر رهبر معظم انقلاب، این پیام‌ها را سرشار از وحدت و نشان‌دهنده اصول فکری، عقیدتی و سیاسی نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و گفت: ما تحت هیچ شرایطی رفاقت و دوستی با شیاطین نخواهیم داشت و نظام مقدس جمهوری اسلامی هرگز به آمریکای جنایتکار اعتماد نداشته و نخواهد داشت.

امام جمعه زنجان با تبیین فرمایشات رهبری درباره مذاکرات، تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب با پیام خود دست تیم مذاکره‌کننده را برای تدبیر در برابر خطاهای احتمالی دشمن باز کردند و این هرگز به معنای پذیرش نظر دشمن یا اعتماد به او نیست.

وی بر حفظ اتحاد و انسجام در جامعه و پرهیز از هرگونه تفرق‌افکنی که خواست دشمن است، تأکید کرد و افزود: امروز چیزی که دشمن می‌خواهد ایجاد شکاف در صفوف مؤمنان و جامعه اسلامی است؛ اما ما با همان اعتدال رهبر معظم انقلاب، مسیر را دنبال کرده و اتحاد را حفظ خواهیم کرد.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با بیان اینکه بزرگترین سرمایه نظام اسلامی، حمایت مردمی است، تصریح کرد: مشارکت حداکثری مردم در تمام صحنه‌ها باید مقدمه‌چینی شود. مسئولان عزیز باید با مردم صحبت کنند و در میان مردم باشند.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به مشکلات اقتصادی جامعه، از دولتمردان خواست تا مراقب نیرنگ دشمن سفاک باشند و به مطالبات مردم توجه ویژه داشته باشند. وی تأکید کرد: نباید اقدامات در میدان معطل مذاکره بماند و مسیرهای موازی برای حل مشکلات دنبال شود.

امام جمعه زنجان با قدردانی از اعضای مجلس خبرگان رهبری به خاطر بیان محترمانه و دقیق مطالبات مردم، از دولتمردان نیز خواست که هشیاری در برابر نیرنگ‌های دشمن را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی اظهار داشت: امروز هیچ کس در دنیا شکی ندارد که آمریکا سرسازگاری با ایران ندارد و این در تمام این دوران ثابت شده است. تنها راه مقابله با توطئه‌های دشمنان، تقوا، پاکسازی جان و روح و ایستادگی مستحکم با باور عاشورایی است.