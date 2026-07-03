تشییع رهبر شهید، صحنه نبرد فرهنگی با استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد باقری ارومی در خطبه های نماز جمعه این هفته به بیان ادامه حرکت تبلیغی و تبیین امام سجاد(ع) و حضرت زینب کبری(س) بعد از حادثه عاشورا پرداخت و تأکید کرد همه این اقدامات در امتداد رسالت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) و کامل کننده نهضت عاشورا و شکل گیری دوران جدیدی در جامعه اسلامی بود.

مراسم بی نظیر با حضور میلیونی پیروان ولایت

وی با اشاره به در پیش بودن مراسم وداع و تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی با شعار باید برخاست افزود: پس از برکت خون رهبر شهید برای ایجاد وحدت و بعثت مردم در دفاع از اسلام و انقلاب، اکنون این مراسم بی نظیر که با حضور میلیونی پیروان ولایت برگزار خواهد شد میراث بزرگی برای آماده سازی امت اسلامی برای قیام و ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان است.

پیام حقانیت و آمادگی جبهه مقاومت

امام جمعه منطقه مرزی ارشق اردبیل با بیان اینکه برنامه ریزی و تدارک بسیار گسترده ای برای برگزاری این مراسمات در داخل کشور و کشور عراق صورت گرفته است خاطرنشان کرد: این همه تدارک و برنامه ریزی فقط برای یک مراسم تشییع و تدفین معمولی نیست. بلکه برای رساندن پیام حقانیت و آمادگی جبهه مقاومت برای حرکت در مسیر خدا و مبارزه با دشمنان دین خداست.

حجت الاسلام و المسلمین باقری ارومی این مراسم را نیز یکی دیگر از صحنه های نبرد با دشمن در عرصه فرهنگی و تبلیغی دانست و گفت: میدان نبرد، خیابان، مذاکره، خدمت به مردم و اکنون برگزاری با شکوه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده ایشان همگی جبهه های مختلف مبارزه با استکبار است که در کنار یکدیگر کامل خواهند شد.

وی مذاکره را امتداد میدان خواند و گفت نباید چنین تصور شود که مذاکره آخر راه و پایان کار است؛ مذاکره ادامه میدان نبرد و در حقیقت زانو زدن آمریکا در برابر جمهوری اسلامی خود دلیل واضح و روشنی بر شکست آمریکا در میدان نظامی است که حالا ذلیلانه در مقابل شروط جمهوری اسلامی زانو زده و هر گاه از شروط ما تخلف کند جانانه آماده ادامه جنگ و عملیات نظامی پشیمان کننده تا رسیدن به پیروزی نهایی هستیم.

امام جمعه منطقه مرزی ارشق آغاز به کار طرح پزشک خانواده در شهرستان مشگین شهر و بخش ارشق را به فال نیک گرفت و خاطرنشان کرد: این طرح یکی دیگر از خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی به مردم عزیز است که جهت پایش سلامتی و بهره مندی از خدمات درمان انجام می شود که خانواده ها می توانند در سال چهار بار به صورت رایگان از خدمات آن استفاده نمایند.

حجت الاسلام والمسلمین باقری ارومی از زحمات نیروی انتظامی و مرزبانی بخش ارشق در برقراری نظم و امنیت و کشف و انهدام یک باند تولید و توزیع مشروبات الکلی و همچنین شبکه قمار در منطقه تقدیر و تشکر کرد و به خانواده ها توصیه کرد مراقب جوانان خود باشند تا در دام شیطانی این افراد قرار نگیرند.