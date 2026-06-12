عزاداری محرم ضامن بقای انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد باقری ارومی، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه منطقه مرزی ارشق، ضمن تسلیت فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، حضرت امام حسین(ع)، به بیان آداب و روش عزاداری برای اهل‌بیت(ع) در این مصیبت جانکاه پرداخت. ایشان با شرح حدیثی از امام رضا(ع)، حزن و اندوه را از حالات ویژه این ماه برشمرد.

وی انقلاب اسلامی ایران را گره‌خورده با ماه محرم و مکتب امام حسین(ع) دانست و افزود: نخستین حرکت این نهضت در ایام محرم‌الحرام سال ۱۳۴۲ آغاز شد و اکنون نیز با گذشت بیش از صد روز از جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی و حضور گسترده مردم، به ماه محرم رسیده‌ایم و یقیناً ادامه راه امام حسین(ع) تضمین‌کننده دوام و بقای این انقلاب و نظام خواهد بود.

امام جمعه منطقه مرزی ارشق، بیست‌وسوم خرداد، اولین سالگرد شهادت سرداران، فرماندهان، دانشمندان و جمعی از مردم بی‌گناه کشورمان در تجاوز آمریکا و رژیم جنایتکار صهیونی به کشور عزیزمان را گرامی داشت و این شهدا را مظهر اقتدار و اتحاد ملی ایران دانست که در برابر دشمنان این خاک، جان خود را تقدیم کردند تا شکوه و عزت ایران اسلامی باقی بماند.

حجت الاسلام و المسلمین باقری ارومی با بیان اینکه واکنش سریع و پاسخ کوبنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونی در حمله به بیروت نشان داد که جمهوری اسلامی اهل هیچ‌گونه تعارف و مماشات در خطوط قرمز خود نیست، تأکید کرد: اگر دشمن در برابر صبر راهبردی ما سوءاستفاده کند، سیلی سخت و پشیمان‌کننده‌ای خواهد خورد.

وی دست برتر جبهه مقاومت در ساحت‌ها و میدان‌های مختلف در ایران، یمن و لبنان را نشانه برنامه‌ریزی دقیق و قدرت روزافزون آن دانست و خاطرنشان کرد: ترامپ بارها ادعا کرده که نیروهای مسلح و توان نظامی ما را نابود کرده است، ولی هر بار ضربات محکم‌تر و پاسخ‌های سخت‌تری دریافت می‌کند. ادامه این ماجراجویی‌ها به بسته شدن همیشگی تنگه هرمز و باب‌المندب و معطل ماندن اقتصاد و صنایع وابسته به انرژی در جهان خواهد انجامید.