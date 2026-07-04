اعزام حدود ۴ هزار نفر زائر اردبیلی به مراسم تشییع آقای شهید ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، آیدین هاشمی که در جلسه هماهنگی اعزام زائران تشییع رهبر شهید با بیان اینکه تمامی هماهنگیهای لازم با دستگاههای ذیربط برای اجرای این مهم انجام شده ، اظهار کرد: ناوگان حملونقل عمومی استان با آمادگی کامل در این عملیات حضور دارد و برنامهریزیهای لازم برای جابهجایی ایمن، منظم و روان زائران در مراسم تشییع باشکوه و تاریخی رهبر شهید انقلاب اسلامی امام سیدعلی خامنه ای (ره) پیشبینی شده است.
وی با تأکید بر اینکه خدمترسانی به زائران با حداکثر ظرفیت انجام خواهد شد، افزود: علاوه بر آمادهسازی ناوگان حملونقل، تمامی مجتمعهای خدمات رفاهی واقع در مسیر اردبیل، سرچم و زنجان مورد بازدید قرار گرفته و تمهیدات لازم برای ارائه خدمات رفاهی، اسکان موقت و پذیرایی از زائران اندیشیده شده است.
سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان اردبیل همچنین از استقرار موکب راهبران در نمازخانه بینراهی سرچم، مقابل پلیسراه خلخال–زنجان، خبر داد و گفت: این موکب خدمات پذیرایی و رفاهی مورد نیاز زائران را در طول مسیر ارائه خواهد کرد.
وی با اشاره به آمادگی راهداران استان برای پشتیبانی از این اعزام گسترده خاطرنشان کرد: همکاران ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان تا پایان عملیات اعزام و بازگشت زائران در آمادهباش کامل خواهند بود و تلاش میکنند با ارائه خدمات مطلوب، سفری ایمن، منظم و بدون مشکل برای زائران فراهم شود.
هاشمی بیان کرد: زائران استان اردبیل فردا از محل امام زاده سیدصدرالدین علیه اسلام اردبیل جهت حضور در مراسم تشییع آقای شهید ایران به تهران اعزام خواهند شد.
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