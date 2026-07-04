  1. استانها
  2. اردبیل
۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰

اعزام حدود ۴ هزار نفر زائر اردبیلی به مراسم تشییع آقای شهید ایران

اعزام حدود ۴ هزار نفر زائر اردبیلی به مراسم تشییع آقای شهید ایران

اردبیل- سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل از اعزام حدود ۴ هزار نفر زائر اردبیلی به مراسم تشییع آقای شهید ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیدین هاشمی که در جلسه هماهنگی اعزام زائران تشییع رهبر شهید با بیان اینکه تمامی هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های ذی‌ربط برای اجرای این مهم انجام شده ، اظهار کرد: ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان با آمادگی کامل در این عملیات حضور دارد و برنامه‌ریزی‌های لازم برای جابه‌جایی ایمن، منظم و روان زائران در مراسم تشییع باشکوه و تاریخی رهبر شهید انقلاب اسلامی امام سیدعلی خامنه ای (ره) پیش‌بینی شده است.

وی با تأکید بر اینکه خدمت‌رسانی به زائران با حداکثر ظرفیت انجام خواهد شد، افزود: علاوه بر آماده‌سازی ناوگان حمل‌ونقل، تمامی مجتمع‌های خدمات رفاهی واقع در مسیر اردبیل، سرچم و زنجان مورد بازدید قرار گرفته و تمهیدات لازم برای ارائه خدمات رفاهی، اسکان موقت و پذیرایی از زائران اندیشیده شده است.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل همچنین از استقرار موکب راهبران در نمازخانه بین‌راهی سرچم، مقابل پلیس‌راه خلخال–زنجان، خبر داد و گفت: این موکب خدمات پذیرایی و رفاهی مورد نیاز زائران را در طول مسیر ارائه خواهد کرد.

وی با اشاره به آمادگی راهداران استان برای پشتیبانی از این اعزام گسترده خاطرنشان کرد: همکاران اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تا پایان عملیات اعزام و بازگشت زائران در آماده‌باش کامل خواهند بود و تلاش می‌کنند با ارائه خدمات مطلوب، سفری ایمن، منظم و بدون مشکل برای زائران فراهم شود.

هاشمی بیان کرد: زائران استان اردبیل فردا از محل امام زاده سیدصدرالدین علیه اسلام اردبیل جهت حضور در مراسم تشییع آقای شهید ایران به تهران اعزام خواهند شد.

کد مطلب 6879003

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها