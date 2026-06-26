درس عاشورا استقامت در برابر ظلم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد باقری ارومی در خطبه های نماز جمعه این هفته ضمن تسلیت تاسوعا و عاشورای حسینی به ضرورت پیروی از راه و روش اهل بیت(ع) در زندگی شخصی و اجتماعی تأکید و اظهار کرد : استقامت در مسیر حق و ایستادگی در مقابل ظلم بزرگترین درسی است که امام حسین(ع) به بشریت آموخته است.

وی با بیان اینکه پیام عاشورا بعد از حادثه کربلا توسط امام سجاد(ع) و حضرت زینب کبری(س) به گوش جامعه آن روز رسانده شد افزود: تبیین حقیقت و بیان واقعیت سبب شد تا چهره واقعی و جنایتکار بنی امیه که حتی آداب و رسوم عرب جاهلی قبل از اسلام در خصوص حرام بودن جنگ در ماه محرم را زیر پا گذاشته بود برای همه آشکار شود.

امام جمعه منطقه مرزی ارشق اردبیل با شرح دادن وضعیت کنونی جهان تصریح کرد: ما در یک جنگ ترکیبی تمام عیار قرار داریم که نبرد نظامی تنها بخشی از آن بود که دشمن پس از ناکامی های فراوان در حوزه های مختلف جنگ فرهنگی، امنیتی، اقتصادی آن را بر ما تحمیل کرد که بر خلاف محاسبات خودشان با مقاومت جانانه مردم ایران روبرو شده و شکست خوردند.

حجت الاسلام و المسلمین باقری ارومی با بیان اینکه امروز هم دشمن سعی دارد با شایعه پراکنی و القای شبهات در خصوص مذاکره با تحریک روحیه انقلابی جوانان عزیز در فضای جامعه دودستگی و تفرقه ایجاد کند که باید نسبت به این نقشه شوم دشمن آگاه باشیم و در دام شبهات و شایعات رایج در رسانه ها و فضای مجازی نیفتیم.

وی افزود: در مواقعی که با اخبار جعلی یا غیر معتبر مواجه می شویم باید سراغ منابع مطمئن و مورد وثوق برویم و امروز تربیون نماز جمعه یکی از معتبرترین منابع اخبار دقیق و صحیح است که در جامعه همچون عمار در جنگ صفین تبیین نموده و صف حق و باطل را معرفی می کند.

امام جمعه متطقه مرزی ارشق با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و یارانش هفته قوه قضائیه را گرامی داشت و از زحمات آنان تقدیر و تشکر کرد و اظهار داشت: این روزهای تیرماه یادآور جنایتهای مختلف آمریکا و عوامل او همچون منافقین است. تنها کشوری که به نام حقوق بشر انسان ها را می کشد و دیگران را متهم به تروریست بودن می نماید.