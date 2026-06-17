بابک رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروژه پایاب سد سبلان به عنوان یکی از مهمترین طرحهای زیرساختی شمال غرب کشور، پس از سالها عملیات اجرایی و تأمین اعتبارات مورد نیاز، به مراحل پایانی خود نزدیک شده و زمینه بهرهمندی صدها روستا و هزاران خانوار روستایی را از منابع پایدار آب فراهم میکند.
افزایش تولید محصولات زراعی و باغی
وی افزود: این پروژه با هدف تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی، توسعه اراضی آبی، افزایش تولید محصولات زراعی و باغی، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه اجرا شده است.
نماینده مردم مشگینشهر در مجلس شورای اسلامی در این خصوص اظهار کرد: تکمیل پروژه پایاب سد سبلان یکی از مطالبات دیرینه مردم منطقه بود که طی سالهای اخیر با پیگیریهای مستمر در سطح ملی و استانی، روند تأمین اعتبار و اجرای آن شتاب گرفت.
آبرسانی به ۲۱۴ روستا
وی افزود: در صورت بهرهبرداری کامل از این طرح، حدود ۲۱۴ روستا در بخشهای ارشق، مرادلو و مشگین شرقی از نعمت آب پایدار بهرهمند شده و ظرفیتهای کشاورزی منطقه به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت.
رضازاده با اشاره به روند تأمین منابع مالی این پروژه گفت: در زمان آغاز طرح، اعتباری حدود ۲۹ میلیارد تومان برای آن تعریف شده بود اما با توجه به گستردگی عملیات اجرایی، تأمین اعتبارات جدید درچچچ دستور کار قرار گرفت و امروز این پروژه با صرف حدود ۲ هزار میلیارد تومان به مرحله تکمیل رسیده است.
تامین آب بخش کشاورزی
وی توسعه زیرساختهای آبی را از مهمترین نیازهای شهرستان مشگینشهر دانست و تصریح کرد: تأمین آب مطمئن برای بخش کشاورزی علاوه بر افزایش تولید و درآمد کشاورزان، زمینه رونق اقتصادی و تثبیت جمعیت در روستاها را فراهم میکند.
رضازاده همچنین از تأمین اعتبار برای تکمیل پروژه تصفیهخانه آب شرب شهید سلیمزاده خبر داد و گفت: این پروژه نقش مهمی در تأمین آب شرب پایدار شهرستان دارد و پس از بهرهبرداری، آب شرب ۲۰۸ روستا و پنج شهر آلنی، لاهرود، فخرآباد، مرادلو و رضی را پوشش خواهد داد.
وی افزود: برای اجرای این پروژه ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار اخذ شده که تاکنون ۹۰ میلیارد تومان آن به صورت نقدی به حساب شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل واریز شده و روند اجرای طرح با جدیت در حال پیگیری است.
نماینده مشگینشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: با تکمیل این طرحها، بخش مهمی از مشکلات مربوط به تأمین آب شرب و کشاورزی در شهرستان برطرف شده و شاهد توسعه متوازن و افزایش رفاه مردم در مناطق شهری و روستایی باشیم.
ایجاد فرصتهای جدید سرمایهگذاری در منطقه
وی با اشاره به اینکه بهرهبرداری از پروژه پایاب سد سبلان علاوه بر افزایش سطح اراضی آبی، موجب بهبود بهرهوری منابع آب، افزایش تولیدات کشاورزی، توسعه صنایع وابسته و ایجاد فرصتهای جدید سرمایهگذاری در منطقه خواهد شد، بیان کرد: موضوعی که میتواند نقش مهمی در تحول اقتصادی شهرستان مشگینشهر و مناطق همجوار ایفا کند.
نماینده مردم مشگینشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: پروژه پایاب سد سبلان از جمله طرحهای راهبردی استان اردبیل به شمار میرود که تکمیل آن سالها مورد مطالبه کشاورزان و ساکنان مناطق روستایی بوده و اکنون با نزدیک شدن به مرحله بهرهبرداری، امید تازهای برای رونق تولید، توسعه کشاورزی و تحقق توسعه پایدار در منطقه ایجاد کرده است.
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