نماز جمعه؛ سنگری برای مقاومت و خونخواهی شهیدان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد باقری ارومی در خطبه های نماز جمعه منطقه مرزی ارشق با تشریح آیاتی از سوره مبارکه جمعه و بیان احادیثی از اهل بیت(ع)، نماز جمعه را یک عبادت خاص و ویژه که دارای دو بعد اساسی عبادی و سیاسی است خواند و اظهار کرد: نماز جمعه محل اجتماع مؤمنین و صفای قلب و روح آنان است که در سختی ها به آن پناه می آورند.

وی افزود: امروز کارکرد نماز جمعه علاوه بر تربیت دلهای آماده برای رسیدن به کمال و معنویت محل ایستادگی در برابر ستمکاران و محل مخابره پیام قدرت و مقاومت امت اسلامی در برابر جنایتکاران مستکبر عالم همچون آمریکا و اسرائیل است.

باقری ارومی ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهدای محراب، رهبر شهید انقلاب اسلامی را نمونه کامل یک امام جمعه تراز معرفی کرد و با اشاره به خطبه های دشمن شکن ایشان، ائمه جمعه را سخنگوی انقلاب اسلامی و مطالبه گر حقوق مردم از مسئولان از طریق تریبون نماز جمعه عنوان کرد.

امام جمعه منطقه مرزی ارشق با گرامیداشت سالروز عملیات مرصاد به تبیین نقش خیانتکارانه منافقین بعد از قبول قطعنامه 598 سازمان ملل متحد و پایان جنگ رژیم بعث عراق علیه جمهوری اسلامی، و بیان جنایت های آنان در عملیات فروغ جاویدان و در نهایت شکست مفتضحانه آنها با دلاورمردی های سپهبد شهید علی صیاد شیرازی پرداخت.

حجت الاسلام والمسلمین باقری ارومی با بیان اینکه منافقین امروز هم با روش های دیگر در فضای مجازی و فریب جوانان و ایجاد یأس و نا امیدی نسبت به اوضاع کشور در فتنه های سالهای اخیر همیشه نقش داشته اند خاطرنشان کرد: آنها هیچگاه خیرخواه مردم و کشور نبوده و ابزار دست بیگانگان می باشند.

وی خونخواهی امام شهید را خواسته همگانی مردم ایران عنوان کرد و گفت: پایگاه های نماز جمعه محل پیگیری این خونخواهی و گرفتن انتقام از دشمن جنایتکار است که بحمدلله با صلابت نیروهای مسلح پاسخ کوبنده و تنبیه متجاوز تا رسیدن به پیروزی نهایی ادامه دارد.