به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصعب یحیایی پیش از خطبههای نماز جمعه بوشهر با اشاره به ابعاد جنگ ترکیبی دشمن اظهار کرد: در کنار نبردهای نظامی، جنگ فرهنگی گستردهای نیز علیه جمهوری اسلامی ایران در جریان است که هدف آن ایجاد ناامنی داخلی و تضعیف ارزشهای دینی و اجتماعی است.
وی با اشاره به روند مذاکرات و شیوه عملکرد دشمن افزود: طرف مقابل در عرصه مذاکره و عملیات روانی تجربه و مهارت بالایی دارد و از ابزارهای فریب و نیرنگ برای تأمین اهداف خود بهره میگیرد، از این رو هوشیاری مسئولان و مردم در این زمینه ضروری است.
جانشین ادارهکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان بوشهر یکی از مهمترین چالشهای کشور را ضعف در روایتسازی دانست و تصریح کرد: در بسیاری از موارد، روایت نخست در اختیار دشمن قرار میگیرد و تأخیر یا سکوت در اطلاعرسانی، زمینه تأثیرگذاری رسانههای معاند و فضای مجازی را بر افکار عمومی فراهم میکند.
یحیایی با تأکید بر ضرورت روایتگری دقیق و مقتدرانه گفت: حمایت از مسئولان و تیمهای مذاکرهکننده ضروری است، اما بیان مطالب باید به گونهای باشد که اقتدار جمهوری اسلامی ایران حفظ شود و دشمن نتواند از خطاهای کلامی یا روایتهای نادرست برای القای ضعف بهرهبرداری کند.
وی با هشدار نسبت به ابعاد فرهنگی جنگ ترکیبی دشمن افزود: امروز جامعه با یک جنگ فرهنگی هدفمند مواجه است و دشمن تلاش میکند با تضعیف ارزشهای اجتماعی و دینی، زمینه انتقال ناامنی از مرزها به داخل کشور را فراهم کند.
جانشین ادارهکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان بوشهر خاطرنشان کرد: مسئولان باید نسبت به این تهدید هوشیار باشند، زیرا دشمن با هدف برهم زدن انسجام اجتماعی، میان افراد و گروههای مختلف تفاوتی قائل نیست و به دنبال آسیبزدن به بنیانهای فرهنگی جامعه است.
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