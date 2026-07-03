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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۸

یحیایی: دشمن به‌دنبال انتقال ناامنی از مرزها به داخل کشور است

یحیایی: دشمن به‌دنبال انتقال ناامنی از مرزها به داخل کشور است

بوشهر - جانشین اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان بوشهر گفت: دشمن همزمان با جنگ نظامی، جنگ فرهنگی گسترده‌ای را برای انتقال ناامنی از مرزها به داخل کشور طراحی کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصعب یحیایی پیش از خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با اشاره به ابعاد جنگ ترکیبی دشمن اظهار کرد: در کنار نبردهای نظامی، جنگ فرهنگی گسترده‌ای نیز علیه جمهوری اسلامی ایران در جریان است که هدف آن ایجاد ناامنی داخلی و تضعیف ارزش‌های دینی و اجتماعی است.

وی با اشاره به روند مذاکرات و شیوه عملکرد دشمن افزود: طرف مقابل در عرصه مذاکره و عملیات روانی تجربه و مهارت بالایی دارد و از ابزارهای فریب و نیرنگ برای تأمین اهداف خود بهره می‌گیرد، از این رو هوشیاری مسئولان و مردم در این زمینه ضروری است.

جانشین اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان بوشهر یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور را ضعف در روایت‌سازی دانست و تصریح کرد: در بسیاری از موارد، روایت نخست در اختیار دشمن قرار می‌گیرد و تأخیر یا سکوت در اطلاع‌رسانی، زمینه تأثیرگذاری رسانه‌های معاند و فضای مجازی را بر افکار عمومی فراهم می‌کند.

یحیایی با تأکید بر ضرورت روایت‌گری دقیق و مقتدرانه گفت: حمایت از مسئولان و تیم‌های مذاکره‌کننده ضروری است، اما بیان مطالب باید به گونه‌ای باشد که اقتدار جمهوری اسلامی ایران حفظ شود و دشمن نتواند از خطاهای کلامی یا روایت‌های نادرست برای القای ضعف بهره‌برداری کند.

وی با هشدار نسبت به ابعاد فرهنگی جنگ ترکیبی دشمن افزود: امروز جامعه با یک جنگ فرهنگی هدفمند مواجه است و دشمن تلاش می‌کند با تضعیف ارزش‌های اجتماعی و دینی، زمینه انتقال ناامنی از مرزها به داخل کشور را فراهم کند.

جانشین اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان بوشهر خاطرنشان کرد: مسئولان باید نسبت به این تهدید هوشیار باشند، زیرا دشمن با هدف برهم زدن انسجام اجتماعی، میان افراد و گروه‌های مختلف تفاوتی قائل نیست و به دنبال آسیب‌زدن به بنیان‌های فرهنگی جامعه است.

کد مطلب 6878262

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