به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی امینی، از آغاز اعزام زائران شهرستان ورامین به مراسم وداع و تشییع رهبر شهید از ساعت ۵ صبح روزهای ۱۳ تا ۱۵ تیرماه خبر داد.

وی که فرمانده سپاه ناحیه امام حسین (ع) شهرستان ورامین است، اظهار کرد: مردم ولایت‌مدار و انقلابی دیار ۱۵ خرداد می‌توانند با مراجعه به مساجد و پایگاه‌های بسیج نسبت به ثبت‌نام اقدام کرده و در زمان مقرر از محل‌های تعیین‌شده در سطح شهرستان اعزام شوند.

امینی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، زائران از ساعت ۵ صبح در روزهای ۱۳ تا ۱۵ تیرماه از نقاط مشخص‌شده در شهرستان ورامین به ایستگاه متروی کیانشهر تهران منتقل خواهند شد.

وی با اشاره به تمهیدات بازگشت زائران، تصریح کرد: برای رفاه حال شرکت‌کنندگان، برنامه بازگشت نیز پیش‌بینی شده و زائران می‌توانند از ساعت ۱۱ صبح با مراجعه به پارکینگ ایستگاه متروی کیانشهر به شهرستان ورامین بازگردند.

فرمانده سپاه ناحیه امام حسین (ع) شهرستان ورامین در پایان از شهروندان خواست برای اطلاع از جزئیات ثبت‌نام، محل‌های اعزام و زمان‌بندی برنامه‌ها، اطلاعیه‌های رسمی مساجد، پایگاه‌های بسیج و کمیته اطلاع‌رسانی ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع را دنبال کنند.