230 مجوز برای برگزاری دوره های تربیت معلم قرآن صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الکریم در راستای برگزاری طرحهای مختلف آموزشی به منظور ارتقاء سطح معلومات قرآنی علاقمندان از ابتدای سال 85 تا پایان دی ماه ، مجوزهای متعددی را برای دوره های مختلف آموزش قرآن صادر کرده است .

بر همین اساس، 201 مجوز برای تربیت معلم قرائت قرآن کریم سطح 1( روخوانی و روانخوانی)، 17 مجوز برای دوره تربیت معلم قرائت قرآن کریم سطح 2(تجوید و صوت و لحن پایه) و 12 مجوز نیز برای دوره تربیت معلم مفاهیم قرآن کریم سطح 1 صادر شده است .

اغلب این دوره ها از سوی دارالقرآن الکریم ادارات کل تبلیغات اسلامی در سراسر کشور اجرا شده که پیش بینی شده تا نیمه اسفند ماه به پایان برسند .

شرکت کنندگان در این دوره ها پس از موفقیت در آزمونهای تخصصی ویژه از سازمان دارالقرآن الکریم گواهینامه معتبر دریافت خواهند کرد .