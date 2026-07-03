عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حوادث ویژه ترافیکی و غرق‌شدگی ظهر امروز (۱۲ تیرماه ۱۴۰۵) در استان اصفهان اظهار کرد: نخستین حادثه مربوط به تصادف یک دستگاه موتورسیکلت با خودروی سواری پراید در شهرستان خمینی‌شهر بود که ساعت ۱۳:۴۶ به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان گزارش شد.

وی با بیان اینکه این سانحه ترافیکی در خیابان شهید اشرفی خمینی‌شهر رخ داد، افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، یک واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل حادثه اعزام شد. در این تصادف ۳ نفر شامل یک مرد (راننده موتورسیکلت)، یک زن و یک کودک (سرنشینان موتور) مصدوم و جهت ادامه روند درمان به بیمارستان اشرفی خمینی‌شهر منتقل شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان به حادثه دوم اشاره کرد و گفت: ساعت ۱۳:۵۱ گزارش غرق‌شدگی یک جوان ۲۰ ساله در رودخانه محدوده پارک ساحلی زرین‌شهر (شهرستان لنجان) دریافت شد که یک واحد امدادی اورژانس به محل اعزام و مصدوم را پس از انجام اقدامات اولیه به بیمارستان شهدای لنجان منتقل کرد.

سخنگوی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان به حادثه دوم اشاره کرد و گفت: ساعت ۱۳:۵۱ گزارش غرق‌شدگی یک جوان ۲۰ ساله در رودخانه محدوده پارک ساحلی زرین‌شهر (شهرستان لنجان) دریافت شد که یک واحد امدادی اورژانس به محل اعزام و مصدوم را پس از انجام اقدامات اولیه به بیمارستان شهدای لنجان منتقل کرد.

عابدی از وقوع حادثه غرق‌شدگی دیگری در همین شهرستان خبر داد و خاطرنشان کرد: ساعت ۱۴:۴۶ نیز گزارش حادثه مشابهی مبنی بر غرق‌شدگی یک جوان ۱۹ ساله در رودخانه محدوده گزستان باغ‌بهادران اعلام شد. در این ماموریت نیز یک واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به سرعت در محل حاضر شد و مصدوم حادثه را به بیمارستان شهدای لنجان اعزام کرد.