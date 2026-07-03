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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸

سرقت همراه با خشونت از طلافروشی در جاسک

سرقت همراه با خشونت از طلافروشی در جاسک

جاسک - دادستان عمومی و انقلاب جاسک گفت: بلافاصله پس از وقوع سرقت از یک واحد طلافروشی در این شهرستان، دستورات قضایی لازم صادر و تحقیقات تخصصی برای شناسایی و دستگیری متهمان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد پارسانیا، اظهار کرد: در پی وقوع سرقت همراه با آزار و خشونت از یک واحد طلافروشی در جاسک که طی آن مقدار قابل توجهی طلا به سرقت رفت، بلافاصله دستورات قضایی لازم به ضابطان صادر شد و مأموران انتظامی با حضور در محل تحقیقات و اقدامات قانونی را آغاز کردند.

وی با اشاره به حضور خود به همراه مأموران پلیس آگاهی در محل وقوع سرقت بر تسریع در روند شناسایی و دستگیری سارقان تأکید کرد.

دادستان عمومی و انقلاب جاسک، افزود: تیمی متشکل از پلیس‌های تخصصی آگاهی جاسک و پلیس آگاهی مرکز استان هرمزگان در محل وقوع سرقت مستقر شده‌اند و اقدامات تخصصی برای شناسایی و دستگیری سارقان با جدیت ادامه دارد.

پارسانیا با هشدار به هنجارشکنان و متعرضان به اموال، آسایش و امنیت روانی مردم، تصریح کرد: با این‌گونه افراد در چارچوب قانون به‌صورت قاطع و عبرت‌آموز برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6878494

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