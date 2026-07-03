سرقت همراه با خشونت از طلافروشی در جاسک

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد پارسانیا، اظهار کرد: در پی وقوع سرقت همراه با آزار و خشونت از یک واحد طلافروشی در جاسک که طی آن مقدار قابل توجهی طلا به سرقت رفت، بلافاصله دستورات قضایی لازم به ضابطان صادر شد و مأموران انتظامی با حضور در محل تحقیقات و اقدامات قانونی را آغاز کردند.

وی با اشاره به حضور خود به همراه مأموران پلیس آگاهی در محل وقوع سرقت بر تسریع در روند شناسایی و دستگیری سارقان تأکید کرد.

دادستان عمومی و انقلاب جاسک، افزود: تیمی متشکل از پلیس‌های تخصصی آگاهی جاسک و پلیس آگاهی مرکز استان هرمزگان در محل وقوع سرقت مستقر شده‌اند و اقدامات تخصصی برای شناسایی و دستگیری سارقان با جدیت ادامه دارد.

پارسانیا با هشدار به هنجارشکنان و متعرضان به اموال، آسایش و امنیت روانی مردم، تصریح کرد: با این‌گونه افراد در چارچوب قانون به‌صورت قاطع و عبرت‌آموز برخورد خواهد شد.