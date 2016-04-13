  1. استانها
  2. گلستان
۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۰:۳۷

جانشین فرماندهی انتظامی گلستان خبر داد:

۲ سارق در گرگان دستگیر شدند/ اعتراف به ۳۶ فقره سرقت

۲ سارق در گرگان دستگیر شدند/ اعتراف به ۳۶ فقره سرقت

گرگان- جانشين فرماندهی انتظامی استان گلستان از دستگيری دو سارق و اعتراف آنان به ۳۶ فقره سرقت مغازه خبر داد.

سرهنگ علی اكبر جاويدان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: افزايش وقوع سرقت مغازه در برخی از نقاط شهرستان گرگان، ماموران اداره مبارزه با سرقت پليس آگاهی را بر آن داشت تا با تشكيل تيمی ويژه تحقيقات در خصوص شناسايی و دستگيری عوامل سرقت را در دستور كار قرار دهند.

وی ادامه داد: ماموران با انجام تحقيقات و استفاده از راهنمايی تعدادی از مال باختگان در نهايت موفق به شناسايی ‌يکی از سارقان شدند. با هماهنگی مراجع قضایی محل تردد متهم تحت كنترل محسوس و نامحسوس قرار گرفت تا اينكه طی يک عمليات غافلگير كننده متهم دستگير شد.

وی افزود: در بازرسی از منزل سارق تعداد زيادی اموال مسروقه كشف و متهم جهت انجام تحقيقات به پليس آگاهی منتقل شد.

سرهنگ جاويدان با اشاره به تحقيقات تخصصی صورت گرفته و ارائه مدارک و شواهد موجود توسط ماموران تصريح كرد: متهم در تحقيقات تخصصی صورت گرفته به ۳۶ فقره سرقت با همكاری همدستش اعتراف كرد.

جانشين فرماندهی انتظامی استان گلستان از دستگيری همدست او خبر داد و گفت: همدست متهم پس از دستگیری به پلیس آگاهی استان منتقل شد. با تلاش ماموران بازسازی از صحنه سرقت ها صورت گرفت و شاکيان شناسايی و متهمان نيز پس از تشكيل پرونده جهت سير مراحل قانونی تحويل مراجع قضایی شدند.

کد مطلب 3597487

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها