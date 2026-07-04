حضور مردم اعلام عزمی استوار برای ادامه راه رهبر شهید است

سردار حسین زارع‌کمالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۱۳ کمیته تخصصی برای ساماندهی برنامه‌های مراسم وداع و تشییع پیکیر مطهر رهبر شهید در سطح استان فعال شدند، برنامه های استانی در سه محور اصلی برگزار می‌شوند.

وی با بیان اینکه مراسم اصلی وداع در روز دوشنبه همزمان با مراسم در تهران ساعت ۱۰ صبح در امامزاده عبدالله(ع) شهر همدان و مراکز شهرستان‌ها برگزار می‌شود، ادامه داد: همچنین در شب تدفین امام شهید عزیزمان در مشهد مقدس، برنامه‌های هماهنگی با عنوان «بیعت با رهبری» با اقامه نماز مغرب و عشا در میدان امام(ره) همدان و میادین اصلی شهرستان‌ها برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان از برنامه ریزی بیش از یک هزار و ۶۰۰ نقطه در سراسر استان برای برگزاری مراسم وداع و سوگواری برای رهبر شهید خبر داد و به تمهیدات گسترده برای اعزام کاروان‌های مردمی اشاره کرد و گفت: تاکنون ۵ هزار نفر برای اعزام به مراسم تهران ثبت‌نام کردند که این رقم با حضور هزار نفر از دستگاه‌های دولتی و دانشجویان به ۶ هزار نفر خواهد رسید و امروز نیز اولین کاروان ۴۰ نفره از دانشجویان و بسیج فرهنگیان برای خدمت‌رسانی به زائران به تهران اعزام شدند.

وی با اشاره به حضور گسترده مردمی با خودروهای شخصی، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود ۲۰ هزار نفر از مردم همدان با ۴ هزار دستگاه خودروی شخصی در مراسم تهران حضور یابند که هماهنگی‌های لازم با شهرداری ۲۲ برای اسکان و خدمات‌رسانی انجام شده است.

سردار زارع کمالی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر پیام‌های حضور بی‌نظیر امت اسلامی در این ایام، خاطرنشان کرد: حضور میلیونی مردم در تهران، قم، مشهد و حتی حرم‌های کربلا و نجف، تنها برای وداع نیست؛ این حضور، اعلام عزمی استوار برای ادامه راهی است که امام شهید ترسیم کرد.

وی ادامه داد: پیام بزرگ حضور مردم در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، برای استکبار جهانی این است که شهادت، پایان راه نیست، بلکه آغاز فصل جدیدی از مسئولیت‌پذیری امت اسلامی تا ظهور حضرت حجت(عج) است.

وی در پایان هفته پیش‌رو را هفته «بیعت با مکتب و راه امام شهید» به رهبری حکیمانه حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای دانست و بر عزم راسخ مردم استان برای خلق حماسه‌ای ماندگار تاکید کرد.