البرز به کانون پشتیبانی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید تبدیل شد

خبرگزاری مهر، واحد استانها _ حمیدرضا عبدالمنافی_ کمتر از چند روز تا برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی باقی مانده و در حالی که میلیونها نفر از نقاط مختلف کشور خود را برای حضور در این مراسم تاریخی آماده میکنند، استان البرز نیز به عنوان یکی از مهمترین محورهای ارتباطی کشور و استان معین پایتخت، وارد مرحلهای کمسابقه از آمادهباش، هماهنگی و خدمترسانی شده است.
از آزادراههای پرتردد و ایستگاههای مترو گرفته تا مدارس، دانشگاهها، مساجد، حسینیهها، سالنهای ورزشی، مراکز درمانی، موکبهای مردمی و حتی خانههای شهروندان، همه و همه این روزها بخشی از زنجیرهای بزرگ برای میزبانی از زائران رهبر شهید را تشکیل دادهاند.
استان البرز به واسطه قرار گرفتن در شاهراه ارتباطی غرب، شمالغرب و شمال کشور با تهران، در روزهای آینده میزبان و محل عبور بخش قابل توجهی از زائرانی خواهد بود که برای حضور در مراسم وداع و تشییع راهی تهران، قم و مشهد میشوند. همین جایگاه ویژه سبب شده است تا مسئولان استانی از هفتهها قبل برنامهریزی گستردهای را برای مدیریت تردد، اسکان، تغذیه، درمان، امدادرسانی و خدمات فرهنگی آغاز کنند.
بررسی اقدامات دستگاههای اجرایی، نهادهای مردمی و تشکلهای مختلف نشان میدهد البرز در آستانه یکی از گستردهترین عملیاتهای پشتیبانی و خدماترسانی تاریخ خود قرار گرفته است؛ عملیاتی که از سوی بیش از ۲۰ کمیته تخصصی هدایت میشود و هزاران نفر در قالب نیروهای اجرایی، امدادی، فرهنگی، جهادی و مردمی در آن مشارکت دارند.
تشکیل ستاد ویژه و بیش از ۲۰ کمیته تخصصی
استاندار البرز از نخستین روزهای اعلام زمان برگزاری مراسم، تشکیل ستاد ویژه خدمترسانی به زائران را در دستور کار قرار داد.
این ستاد با هدف هماهنگی میان دستگاههای مختلف، بیش از ۲۰ کمیته تخصصی را فعال کرده است.
کمیته امنیتی و انتظامی، کمیته اطلاعرسانی، کمیته رسانه، کمیته حملونقل، کمیته راهور، کمیته امداد و نجات، کمیته بهداشت و درمان، کمیته پشتیبانی، کمیته خادمان مردمی، کمیته مساجد، کمیته مراسم، کمیته اصناف و اتاق بازرگانی، کمیته موکبهای رضوی، کمیته بانوان، کمیته شهرستان کرج و سایر کمیتههای تخصصی بخشی از ساختار طراحی شده برای مدیریت این رویداد هستند.
در این میان، کمیته امنیتی و انتظامی وظیفه تأمین امنیت مراسم و مدیریت شرایط ویژه را برعهده دارد و کمیته حملونقل مسئول ساماندهی ناوگان جابهجایی زائران است.
کمیته امداد و نجات با محوریت جمعیت هلال احمر و دستگاههای امدادی فعالیت میکند و کمیته بهداشت و درمان نیز مسئول نظارت بر سلامت زائران، مراکز اسکان و موکبها است.
کمیته خادمان مردمی، مسئولیت سازماندهی نیروهای داوطلب و مردمی را عهدهدار شده و کمیته رسانه نیز مأمور انعکاس اقدامات و تسهیل دسترسی خبرنگاران به اطلاعات است.
مسئولان استان معتقدند گستردگی ابعاد این مراسم، نیازمند مشارکت همزمان تمامی بخشهای اجرایی، خدماتی، فرهنگی و مردمی است و به همین دلیل جلسات هماهنگی به صورت مستمر در سطح استان و شهرستانها برگزار شده است.
البرز؛ معین تهران، قم و مشهد
مجتبی عبداللهی استاندار البرز با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده اعلام کرده است که البرز علاوه بر ایفای نقش استان معین تهران، در قم و مشهد نیز خدماترسانی خواهد کرد.
به گفته وی، موکبهای استان در شهرهای تهران، قم و مشهد مستقر میشوند و بخشی از ظرفیتهای اجرایی و پشتیبانی البرز برای خدمت به زائران در این شهرها اختصاص یافته است.
وی همچنین از آمادهسازی فضاهای اسکان، استقرار تیمهای اجرایی و سازماندهی نیروهای خدماتی در شهرهای مقصد خبر داده و تأکید کرده است که تمامی دستگاههای اجرایی استان در آمادهباش کامل قرار دارند.
استان البرز به دلیل موقعیت جغرافیایی خود نه تنها مسئول خدمترسانی به زائران ساکن استان، بلکه پشتیبان بخش مهمی از زائران استانهای همجوار نیز خواهد بود و همین مسئله سطح مسئولیت دستگاههای اجرایی را دوچندان کرده است.
۶۰ مرکز آموزشی در خدمت زائران
یکی از مهمترین بخشهای عملیات خدمترسانی استان البرز به ظرفیتهای آموزش و پرورش اختصاص دارد.
بیش از ۶۰ مرکز شامل مدارس، اردوگاههای دانشآموزی و مراکز رفاهی فرهنگیان برای اسکان و استراحت زائران تجهیز و آمادهسازی شدهاند.
این مراکز در نقاط مختلف استان جانمایی شدهاند تا در صورت افزایش حجم تردد و نیاز به اسکان موقت، بتوانند خدمات لازم را ارائه دهند.
علاوه بر ظرفیتهای اسکان، آموزش و پرورش البرز برنامههای فرهنگی متعددی را نیز برای مشارکت دانشآموزان و فرهنگیان تدارک دیده است.
پویشهای دانشآموزی، برنامههای فرهنگی و فعالیتهای داوطلبانه از جمله اقداماتی است که با هدف مشارکت نسل جوان در این رویداد ملی اجرا خواهد شد.
همچنین بخشی از نیروهای فرهنگی و اجرایی آموزش و پرورش برای راهنمایی زائران و پشتیبانی از مراکز اسکان سازماندهی شدهاند.
شبکه گسترده اسکان مردمی
در کنار ظرفیتهای دولتی، بخش قابل توجهی از خدمات اسکان توسط مردم انجام میشود.
استقبال خانوادههای البرزی از میزبانی زائران یکی از جلوههای ویژه این روزها در استان است.
صدها خانواده برای پذیرش و اسکان زائران اعلام آمادگی کردهاند و این ظرفیت از طریق سامانههای طراحی شده در اختیار ستاد خدماترسانی قرار گرفته است.
همزمان سازمان بسیج سازندگی البرز نیز از آمادهسازی بیش از یک هزار و ۵۰۰ منزل مسکونی مردمی برای اسکان زائران خبر داده است.
علاوه بر این، صدها مسجد، حسینیه، تکیه، مصلا و بقعه متبرکه برای پذیرش زائران تجهیز شدهاند.
مسئولان استان معتقدند ترکیب ظرفیتهای مردمی و دولتی میتواند بخش عمده نیازهای اسکان زائران را پوشش دهد.
سامانه «نصر» حلقه اتصال زائران و خدمات
برای تسهیل دسترسی زائران به امکانات موجود، سامانه «نصر» راهاندازی شده است.
این سامانه با هدف معرفی ظرفیتهای اسکان، موکبها، خدمات درمانی، مسیرهای تردد و پاسخگویی به نیازهای زائران فعالیت میکند.
بر اساس اعلام مسئولان، زائران میتوانند در صورت مواجهه با هرگونه مشکل، درخواست خود را از طریق این سامانه ثبت کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن پیگیری شود.
همچنین نیروهای راهنمای زائر در نقاط مختلف استان مستقر شدهاند تا خدمات حضوری و راهنمایی لازم را ارائه دهند.
۲۱ موکب در مسیر رفت و برگشت زائران
موکبها مهمترین نماد خدمترسانی مردمی در مسیرهای منتهی به مراسم هستند. بر اساس برنامهریزی انجام شده، ۲۱ موکب در محورهای مختلف استان البرز مستقر خواهند شد.
۱۴ موکب در مسیر حرکت زائران به سمت تهران، ۶ موکب در مسیر بازگشت و یک موکب ویژه برای زائران استانهای شمالی فعالیت خواهند کرد.
این موکبها خدمات متنوعی از جمله توزیع غذای گرم، آب آشامیدنی، میانوعده، خدمات فرهنگی، خدمات درمانی، محل استراحت و راهنمایی زائران ارائه میکنند.
نقشه جانمایی موکبها نشان میدهد از محدوده نظرآباد تا گرمدره، شبکهای منظم از ایستگاههای خدمترسانی شکل گرفته است.
۱۵۰۰ موکب مذهبی و فرهنگی در سراسر البرز
مدیرکل تبلیغات اسلامی البرز از فعالیت گسترده موکبهای مذهبی در سطح استان خبر داده است.
به گفته وی، با آغاز ایام عزاداری، تعداد موکبهای فعال به حدود یک هزار و ۵۰۰ موکب رسیده است.
این موکبها در کنار برنامههای مذهبی و فرهنگی، بخشی از خدمات رفاهی زائران را نیز برعهده خواهند داشت.
همچنین البرز به عنوان استان معین قم، مسئولیت بخشی از خدماترسانی در مراسم تشییع این شهر را نیز برعهده گرفته است.
برنامهریزی برای توزیع گسترده آب آشامیدنی، بستههای فرهنگی و اقلام پذیرایی در قم از جمله اقدامات پیشبینی شده است.
آمادهباش فرهنگی برای مراسم وداع و تشییع
همزمان با آمادهسازی زیرساختهای اجرایی، بخش فرهنگی استان نیز وارد مرحله عملیاتی شده است.
کمیته فرهنگی مراسم با مشارکت دستگاههای فرهنگی، رسانهای، هنری و تشکلهای مردمی برنامههای متنوعی را برای ایام وداع و تشییع تدارک دیده است.
تولید محتوای رسانهای، انتشار ویژهنامهها، طراحی و نصب اقلام تبلیغاتی، برگزاری محافل فرهنگی، نشستهای تبیینی، اجرای برنامههای هنری و تولید آثار چندرسانهای بخشی از اقدامات در دست اجرا است.
فعالان فرهنگی استان معتقدند این مراسم صرفاً یک رویداد آیینی نیست، بلکه فرصتی برای تبیین ابعاد شخصیتی، فکری و انقلابی رهبر شهید و انتقال این مفاهیم به نسل جوان محسوب میشود.
در همین راستا ظرفیت مساجد، هیئات مذهبی، کانونهای فرهنگی، گروههای هنری و رسانههای محلی نیز برای پوشش و روایت این رویداد ملی به کار گرفته شده است.
راهداری در آمادهباش شبانهروزی
یکی از مهمترین چالشهای مراسم پیشرو، مدیریت ترافیک و تردد میلیونها زائر است.
در همین راستا، اداره کل راهداری و حملونقل جادهای البرز ۱۳ پارکینگ در حاشیه آزادراه تهران – کرج – قزوین آماده کرده است. این پارکینگها با هدف ساماندهی خودروهای شخصی و جلوگیری از ایجاد گرههای ترافیکی ایجاد شدهاند.
همچنین ۱۳ اکیپ راهداری همراه با ماشینآلات سبک و سنگین به صورت شبانهروزی در مسیرها مستقر خواهند شد.
عملیات شانهسازی، خطکشی، نصب علائم هشداردهنده، اصلاح روشنایی و ایمنسازی مسیرها نیز در هفتههای اخیر انجام شده است.
علاوه بر این، نیروهای راهداری در نقاط حساس و گلوگاههای ترافیکی استان به صورت آمادهباش کامل حضور خواهند داشت تا در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی، نسبت به رفع آن اقدام کنند.
مترو، اتوبوس و راهآهن در خدمت زائران
بخشی از برنامههای استان به استفاده حداکثری از حملونقل عمومی اختصاص یافته است.
مسئولان استان پیشبینی کردهاند که زائران پس از استقرار خودروهای خود در پارکینگها، از طریق مترو و ناوگان اتوبوسرانی به تهران منتقل شوند.
مترو کرج، مترو مهستان، ایستگاه راهآهن هشتگرد و ناوگان حملونقل عمومی استان برای این منظور در نظر گرفته شدهاند. هدف اصلی این برنامه کاهش بار ترافیکی و تسهیل تردد زائران است.
در همین راستا ۷۰۰ دستگاه اتوبوس برای انتقال زائران اختصاص یافته است. از این تعداد، ۵۰۰ دستگاه در کرج و ۲۰۰ دستگاه در سایر شهرستانهای استان به کار گرفته خواهند شد.
همچنین سه ایستگاه متروی گلشهر، شهید سلطانی و محمدشهر به عنوان کانونهای اصلی انتقال زائران تعیین شدهاند و خطوط اتوبوسرانی نیز برای اتصال محلات مختلف به این ایستگاهها تقویت شده است.
مدیریت شهری البرز امیدوار است با اجرای این طرح گسترده، بخش عمده جابهجایی زائران بدون استفاده از خودروهای شخصی انجام شود.
۱۸۰ بازرس بهداشت در میدان
در حوزه سلامت نیز برنامهریزی گستردهای صورت گرفته است که ۱۸۰ بازرس و کارشناس بهداشت محیط وظیفه نظارت بر موکبها، مراکز اسکان، آب آشامیدنی و مراکز تهیه غذا را برعهده دارند.
کنترل کیفیت آب، سلامت مواد غذایی، نظارت بر نحوه توزیع غذا و مدیریت پسماند از جمله مأموریتهای این تیمها است.
اورژانس البرز نیز با تمامی ظرفیتهای خود در آمادهباش قرار گرفته و پایگاههای امدادی در نقاط مختلف استان فعال شدهاند.
جمعیت هلال احمر نیز تیمهای امدادی و واکنش سریع خود را در مسیرهای تردد مستقر کرده است.
۴۰۰ امدادگر هلال احمر در آمادهباش کامل
یکی از مهمترین بخشهای عملیات پشتیبانی مراسم به حوزه امداد و نجات اختصاص دارد.
جمعیت هلال احمر استان البرز اعلام کرده است که روزانه ۴۰۰ امدادگر، نجاتگر و نیروی داوطلب در قالب تیمهای مختلف عملیاتی آماده خدمترسانی به زائران خواهند بود.
این نیروها در مسیرهای مواصلاتی، مراکز تجمع، ایستگاههای حملونقل و محلهای اسکان زائران مستقر میشوند.
همزمان بیش از ۶۰ دستگاه خودروی امدادی، آمبولانس، خودروهای نجات، خودروهای کمکدار و تجهیزات تخصصی نیز برای پوشش کامل مراسم به کار گرفته شده است.
نیروهای واکنش سریع هلال احمر نیز در نقاط حساس مستقر خواهند شد تا در صورت وقوع حوادث احتمالی در کوتاهترین زمان ممکن وارد عمل شوند.
برگزاری دورههای بازآموزی تخصصی، آمادهسازی تجهیزات و سازماندهی نیروهای داوطلب از جمله اقداماتی است که طی هفتههای اخیر توسط هلال احمر انجام شده است.
دانشگاهها؛ از آموزش تا خدمترسانی
دانشگاههای استان البرز نیز نقش فعالی در این رویداد ایفا میکنند.
دانشگاه خوارزمی با تشکیل ستاد ویژه، تمامی ظرفیتهای خود را برای اسکان، تغذیه و پشتیبانی زائران بسیج کرده است.
این دانشگاه با برخورداری از دو پردیس در تهران و کرج، یکی از مهمترین ظرفیتهای آموزش عالی استان محسوب میشود.
بر اساس اعلام مسئولان، مساجد و فضاهای پیشبینی شده در این دانشگاه امکان پذیرش حدود ۶۰۰ نفر را دارند. تمهیدات لازم برای استقرار سیستمهای سرمایشی، خدمات رفاهی و پذیرایی نیز در این مراکز پیشبینی شده است.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و سایر مراکز آموزش عالی استان نیز بخشی از ظرفیتهای رفاهی و فرهنگی خود را در اختیار ستاد خدمترسانی قرار دادهاند.
اصناف و صنایع در میدان مسئولیت اجتماعی
اصناف البرز نیز سهم مهمی در پشتیبانی از زائران دارند. اتاق اصناف استان با شعار «هر اتحادیه یک موکب» وارد میدان شده و دهها واحد صنفی در تأمین نیازهای زائران مشارکت کردهاند.
تهیه یک میلیون بطری آب آشامیدنی، راهاندازی موکبهای خدماتی و تأمین بخشی از اقلام مورد نیاز از جمله اقدامات اصناف است.
در کنار آن، اتاق بازرگانی البرز و واحدهای صنعتی استان نیز در قالب مسئولیت اجتماعی، ظرفیتهای لجستیکی و خدماتی خود را به کار گرفتهاند.
بسیاری از واحدهای تولیدی نیز بخشی از امکانات حملونقل، انبارداری و پشتیبانی خود را در اختیار ستاد خدمترسانی قرار دادهاند.
شهرهای البرز در خط مقدم خدمت
شهرستانهای مختلف استان نیز برنامههای ویژهای را اجرا میکنند.
در ساوجبلاغ، چندین موکب در محور هشتگرد – کرج مستقر شده و نیروهای امدادی و خدماتی به صورت ۲۴ ساعته فعالیت خواهند کرد.
در کرج، هشت موکب اصلی در مسیرهای رفت و برگشت زائران پیشبینی شده است.
در فردیس، تمامی ظرفیتهای شهری، مساجد و اماکن عمومی برای اسکان و خدماترسانی آماده شدهاند.
در گرمدره، موکب بزرگ حضرت علی بن موسی الرضا (ع) با ظرفیت چند هزار نفر در حال آمادهسازی است.
در ماهدشت نیز ستاد ویژهای با شش کمیته تخصصی تشکیل شده تا تمامی امور مرتبط با زائران را مدیریت کند.
همچنین در نظرآباد، اشتهارد، طالقان و چهارباغ نیز ظرفیتهای مردمی و اجرایی برای پشتیبانی از زائران به میدان آمدهاند و دهها گروه جهادی و مردمی در آمادهسازی زیرساختهای مورد نیاز مشارکت دارند.
آنچه امروز در البرز جریان دارد، تنها مجموعهای از اقدامات اداری و اجرایی نیست؛ بلکه جلوهای کمنظیر از همدلی و مشارکت اجتماعی است. از خانوادههایی که درهای خانه خود را به روی زائران گشودهاند تا دانشآموزانی که در موکبها خدمت میکنند، از نیروهای امدادی و درمانی تا اصناف، صنعتگران، روحانیون، مدیران و گروههای جهادی، همه در یک هدف مشترک گرد هم آمدهاند.
البرز این روزها تنها یک مسیر عبور نیست؛ بلکه به شاهراه بزرگ خدمترسانی کشور تبدیل شده است. استانی که با بهرهگیری از همه ظرفیتهای مردمی و اجرایی خود، تلاش میکند سهمی مؤثر در برگزاری باشکوه آیین وداع و تشییع رهبر شهید داشته باشد؛ رویدادی که بیتردید در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار خواهد شد و نام البرز نیز در کنار آن به عنوان یکی از مهمترین پایگاههای خدمترسانی ثبت میشود.این نسخه حدود ۲۵۰۰ کلمه و با ساختار گزارش ژورنالیستی خبرگزاری مهر تنظیم شده و مقدمه و پاراگراف پایانی شما بدون تغییر حفظ شده است.
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