خبرگزاری مهر؛ گروه استانها - علیرضا نوری کجوریان: هنوز هم با مرور تصاویر و خاطرات مهرماههای فراموشنشدنی، بسیاری از مردم مازندران از روزهایی میگویند که رهبر معظم انقلاب بیواسطه در میان آنان حضور یافت، از روستاهای محروم تا شهرهای ساحلی را پیمود، مازندران را سرزمینی سرشار از ظرفیت خواند و تأکید کرد استانی با این همه نعمت، شایسته فقر و محرومیت نیست.
سفرهایی که آثار آن در توسعه استان و حافظه تاریخی مردم همچنان ماندگار است و این روزها همزمان با تشییع تاریخی مردم مازندران دلتنگ آن آقای شهید هستند.
تاریخ را ورق می زنم و قرار است راوی روزهایی باشم که رهبر معظم انقلاب اسلامی در میان مردم این استان حضور یافت، از روستاهای دورافتاده تا شهرهای ساحلی را از نزدیک دید، ظرفیتهای کمنظیر این سرزمین را یادآور شد و تأکید کرد استانی با این همه نعمت، شایسته فقر و محرومیت نیست. اکنون با گذشت سالها، خاطره آن سفرها همچنان در ذهن مردم زنده است و هر بار که سخن از توسعه و عدالت به میان میآید، مهر آن روزها دوباره جان میگیرد.
سفرهایی که نه فقط در قاب عکسها و فیلمهای آرشیوی، بلکه در روایت پیرمردان روستا، خاطرات خانوادههای شهدا، یاد معلمان، دانشآموزان و کشاورزان این دیار همچنان زنده مانده است.
مردم مازندران هنوز از روزهایی سخن میگویند که رهبر انقلاب بیواسطه در میان آنان حاضر شد؛ بدون فاصلههای معمول، بدون تشریفات دستوپاگیر و با همان سادگی که همواره ویژگی دیدارهای مردمی ایشان بوده است. دیدارهایی که بیش از هر چیز، بر شنیدن سخن مردم، شناخت ظرفیتها و یافتن راهی برای رفع مشکلات استان استوار بود.
از ساری تا اروست؛ سفری برای دیدن ایران واقعی
مهرماه سال ۱۳۷۴، مازندران روزهایی متفاوت را تجربه کرد. از ساری تا روستاهای دورافتاده چهاردانگه، مردم خود را برای میزبانی از رهبر انقلاب آماده کرده بودند؛ حضوری که برای بسیاری از آنان، نخستین دیدار از نزدیک با عالیترین مقام کشور به شمار میرفت.
در ساری، از نخستین ساعات صبح، خیابانهای منتهی به محل دیدار مملو از جمعیتی بود که از شهرها و روستاهای مختلف استان آمده بودند. پیر و جوان، زن و مرد، کشاورز، کارگر، استاد دانشگاه، دانشجو، خانوادههای شهدا، جانبازان و آزادگان، همگی در کنار یکدیگر ایستاده بودند؛ نه برای یک مراسم رسمی، بلکه برای دیداری که رنگ صمیمیت داشت.
بسیاری تنها میخواستند لحظهای رهبر خود را از نزدیک ببینند، دعایی بگیرند یا سلامی عرض کنند. فضای دیدار، آکنده از احساسی بود که در کمتر برنامه رسمی میتوان نمونهای از آن را یافت.
اروست؛ روستایی که هنوز آن روز را روایت میکند
در میان همه برنامههای آن سفر، نام روستای اروست در بخش چهاردانگه ساری جایگاهی ویژه دارد. صبح ۲۴ مهرماه، این روستای کوچک که کمتر از ۱۵۰ خانوار جمعیت داشت، شلوغترین روز تاریخ خود را تجربه کرد.
اهالی از نخستین ساعات صبح چشمانتظار بودند تا میزبان رهبر انقلاب شوند؛ میزبانی که خود خواسته بود سفرش بدون تشریفات و با کمترین فاصله با مردم انجام شود.
استقبال مردم، صحنههایی ماندگار را رقم زد. قربانی کردن دام، پخش نقل و شیرینی و شعارهای برخاسته از عشق و ارادت مردم، نشان میداد این حضور برای آنان تنها یک سفر رسمی نیست، بلکه دیدار با رهبری است که سالها او را تکیهگاه انقلاب میدانستند.
اما شاید مهمترین ویژگی این سفر، انتخاب نخستین مقصد بود. برخلاف بسیاری از برنامههای رسمی، رهبر انقلاب ابتدا راهی مدرسه روستا شدند، جایی که کودکان با لباسهای ساده و چهرههایی پر از شوق، چشمانتظار ورود مهمان خود بودند.
ایشان در کلاسهای درس حاضر شدند، با دانشآموزان گفتوگو کردند، از معلمان درباره وضعیت آموزش پرسیدند و از نزدیک در جریان کمبودها قرار گرفتند.
معلمان نیز مشکلات مدرسه و محرومیتهای منطقه را بیواسطه بیان کردند و رهبر انقلاب همانجا بر ضرورت پیگیری مطالبات مردم تأکید کردند.
دیدار با خانواده شهدا؛ ادای احترام به صاحبان اصلی انقلاب
یکی دیگر از بخشهای ماندگار این سفر، حضور در منزل خانواده یکی از شهدای روستا بود، اروست پنج شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده بود و رهبر انقلاب با حضور در خانه این خانواده، از صبر و ایثار آنان تجلیل کردند. گفتوگوی صمیمانه با پدر و مادر شهید و دلجویی از آنان، تصویری ماندگار در ذهن مردم منطقه به جا گذاشت.
برای اهالی روستا، ارزش آن دیدار در سادگی و صداقت آن بود؛ دیداری که هیچ فاصلهای میان رهبر و مردم باقی نگذاشت و نشان داد تکریم خانواده شهدا، همواره یکی از اصول ثابت نگاه ایشان بوده است.
«مازندران نباید فقیر باشد»؛ جملهای که ماندگار شد
سالها بعد و در سفر مهرماه ۱۳۸۸، رهبر معظم انقلاب بار دیگر مازندران را در کانون توجه قرار دادند؛ اما این بار با نگاهی راهبردی به ظرفیتهای اقتصادی و طبیعی استان.
ایشان با اشاره به جمعیت، منابع طبیعی، جنگلها، مراتع، زمینهای حاصلخیز، دریای خزر و توان بالای کشاورزی استان، تأکید کردند مازندران از استانهایی است که کمتر نقطهای از کشور همه این ظرفیتها را یکجا در اختیار دارد.
رهبر معظم انقلاب، دریای خزر را نعمتی بزرگ برای اقتصاد کشور توصیف کردند و از کشاورزی استان به عنوان ظرفیتی یاد کردند که میتواند نقش مهمی در امنیت غذایی ایران ایفا کند. همچنین با اشاره به امکان چند نوبت کشت در بسیاری از مناطق، بر لزوم استفاده صحیح از این مزیتها تأکید کردند.
در کنار همه این ظرفیتها، جملهای از ایشان بیش از هر فراز دیگری در ذهن مردم مازندران باقی ماند؛ اینکه استانی با چنین امکانات و استعدادهایی، نباید گرفتار فقر و محرومیت باشد؛ جملهای که بعدها به مطالبهای عمومی برای توسعه استان تبدیل شد.
از یک مطالبه تا یک مسیر؛ سفرهایی که توسعه را شتاب بخشید
بیانات رهبر معظم انقلاب درباره ظرفیتهای مازندران، تنها در حد یک توصیف از زیباییهای این استان باقی نماند. نگاه ایشان، نقشه راهی برای مدیران بود تا توسعه را متناسب با توانمندیهای واقعی این خطه دنبال کنند؛ استانی که هم دریا دارد، هم جنگل، هم زمینهای حاصلخیز و هم نیروی انسانی پرتلاش.
پس از سفرهای استانی، اعتبارات ویژهای برای اجرای طرحهای عمرانی، زیربنایی و خدماتی در مازندران اختصاص یافت؛ اعتباری که زمینه اجرای پروژههای متعددی در حوزه راه، بهداشت، آموزش، آبرسانی، عمران روستایی و توسعه زیرساختها را فراهم کرد.
در شهرستانهای نوشهر و چالوس نیز بخشی از پروژههای مهم عمرانی با استفاده از اعتبارات سفر رهبر معظم انقلاب وارد مرحله اجرا شد؛ طرحهایی که سالها به دلیل کمبود منابع مالی متوقف مانده بود و با اختصاص این اعتبارات، روند اجرای آنها سرعت گرفت.
بسیاری از مدیران و کارشناسان توسعه استان، سفرهای رهبر معظم انقلاب را یکی از نقاط عطف در جذب اعتبارات ملی برای مازندران میدانند؛ اعتبارات و پروژههایی که بخشی از زنگار محرومیت را از چهره برخی مناطق استان زدود.
دانشگاه علوم دریایی؛ ایستگاهی ماندگار در غرب مازندران
یکی از برنامههای شاخص سفر رهبر معظم انقلاب، حضور در دانشگاه علوم دریایی نوشهر بود؛ دانشگاهی که از مهمترین مراکز تربیت افسران نیروی دریایی کشور به شمار میرود.
حضور معظمله در جمع دانشجویان و فرماندهان این دانشگاه، حال و هوایی متفاوت به فضای دانشگاه بخشید. مراسم اعطای سردوشی و درجه به دانشجویان و افسران جوان، از جمله خاطراتی است که هنوز در ذهن دانشآموختگان این دانشگاه زنده مانده و بسیاری از آنان آن روز را نقطه عطف زندگی حرفهای خود میدانند.
رهبر معظم انقلاب در این دیدار، بر اهمیت اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران، نقش نیروی انسانی متخصص و ضرورت تقویت توان دفاعی کشور تأکید کردند؛ موضوعی که همواره از محورهای اصلی دیدگاههای ایشان در حوزه دفاعی بوده است.
دیداری فراتر از یک برنامه رسمی
آنچه سفرهای رهبر معظم انقلاب به مازندران را از بسیاری از سفرهای رسمی متمایز کرد، ارتباط مستقیم و بیواسطه با مردم بود.
در دیدارهای عمومی، هیچ فاصلهای میان مردم و رهبر احساس نمیشد. کشاورزان از مشکلات تولید میگفتند، خانوادههای شهدا از خاطرات فرزندانشان، معلمان از دغدغه آموزش و جوانان از امیدهای آینده. رهبر انقلاب نیز با حوصله به سخنان مردم گوش میدادند و در سخنان خود، ضمن تبیین مسائل کلان کشور، بر حل مشکلات معیشتی و توسعه متوازن استان تأکید میکردند.
همین شیوه ارتباط، سبب شد خاطره آن سفرها به بخشی از حافظه مشترک مردم مازندران تبدیل شود؛ خاطرهای که با گذشت سالها همچنان در گفتوگوهای مردم زنده است.
اشتیاقی که پس از سه دهه فروکش نکرد
سه دهه از سفر تاریخی مهرماه ۱۳۷۴ و سالها از سفر مهرماه ۱۳۸۸ گذشته است، اما شوق مردم مازندران برای دیدار رهبر معظم انقلاب همچنان پابرجاست و این شوق در آستانه آخرین دیدار به یک دلتنگی ماندگار تبدیل شده است.
در سالهای پس از آن سفرها، هر زمان که دیدار عمومی با رهبر انقلاب برگزار شد، گروههای مختلفی از مردم استان راهی تهران شدند؛ از خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران گرفته تا دانشجویان، دانشگاهیان، بسیجیان، کشاورزان و اقشار مختلف جامعه.
برای بسیاری از آنان، این دیدارها ادامه همان پیوند عاطفی و معنوی بود که در سفرهای استانی شکل گرفت؛ پیوندی که نه با گذشت زمان کمرنگ شد و نه فاصله جغرافیایی توانست آن را از میان ببرد.
مهری که در حافظه مازندران ماندگار شد
شاید بتوان مهمترین میراث سفرهای رهبر معظم انقلاب به مازندران را در یک جمله خلاصه کرد؛ اینکه توسعه، زمانی معنا پیدا میکند که بر پایه شناخت ظرفیتهای واقعی هر منطقه و توجه به مطالبات مردم شکل بگیرد.
مازندران در نگاه رهبر معظم انقلاب، تنها استانی سرسبز و گردشگرپذیر نبود؛ سرزمینی بود سرشار از فرصتهای اقتصادی، کشاورزی، دریایی و انسانی که باید از این سرمایهها برای رفع محرومیت، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه مردم بهره گرفت.
امروز اگر از اروست تا ساری، از نوشهر تا چالوس و از شرق تا غرب استان دلتنگ دیدار پدر امت اسلامی هستند. آقایی که برای ایران عزت ارمغان آورد و برای مردم میهن جانفدا شد.
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