به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدعی شد: عصر طلایی این کشور آغاز شده و ما هنوز در نقطه شروع هستیم. اگر دموکرات‌ها به قدرت بازگردند، دست به اصلاحاتی می زنند که شانس جمهوری‌خواهان را برای پیروزی در هر انتخابات آینده از بین می‌برد.

وی بدون اشاره به جنگ افروزی ها و تجاوزات آمریکا مدعی شد: هیچ کشوری در جهان به اندازه آمریکا به بشریت کمک‌های خوب و مثبت نکرده است! آنچه ما در کشورمان موفق به ساختن آن شده‌ایم، الگوی غالب در جهان نیست، بلکه یک استثنای منحصر به فرد است. هویت آمریکایی پس از دهه‌ها حل و فصل جنگ سرد، با حمله‌ای تازه از طریق بازگشت تهدید کمونیسم به کشورمان مواجه است.آمریکا خواهد جنگید و پیروز خواهد شد! ما در معرض حمله کمونیسم و تهدید داخلی علیه ارزش‌ها و امنیت ملی خود هستیم.

ترامپ گفت: تازه واردان به ایالات متحده تفکرات کمونیستی را پذیرفته‌اند که کاملاً با شیوه زندگی و موفقیت اقتصادی ما در تضاد است. ما کمونیسم را ریشه کن خواهیم کرد. اگر عاقلانه عمل نکنیم، ممکن است در انتخابات میان‌دوره‌ای پیش رو شکست بخوریم.

وی همچنین با تکرار سخنان همیشگی خود در خصوص ایران مدعی شد: ما ضربات سنگینی به ایران زدیم! طرف ایرانی به شدت تمایل به دستیابی به راهکار سیاسی در قبال ما دارد و از طریق تمام راه ها برای تحقق آن تلاش می کند.

ترامپ در خصوص تجاوز به ونزوئلا نیز گفت: ما طی یک روز درگیری با این کشور را نهایی کردیم.

وی در ادامه موضع گیری های گستاخانه خود در قبال ایران گفت: اعطای مهلت یک هفته ای به ایران برای توقف عملیات با هدف برگزاری مراسم تشییع از روی لطف ما بوده است!