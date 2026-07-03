به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن غنیمتی گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر گروگانگیری پسر ۱۱ ساله در زنجان ، بلافاصله با هماهنگی دادستان زنجان و بسیج کلیه امکانات و بکارگیری تیم های مجرب ویژه ای از ماموران ، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود : با اقدامات فنی و پلیسی و با همکاری دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی ، متهم که از اراذل و اوباش سابقه دار بوده در کمتر از ۷۲ ساعت در یکی از کوه های صعب العبور زنجان شناسایی و طی عملیاتی ضربتی دستگیر شد .

این مقام انتظامی افزود: گروگان که پسر بچه ۱۱ ساله بود آزاد و تحویل خانواده خود شد.

رئیس پلیس آگاهی استان زنجان در پایان با اشاره به اینکه در بررسی های اولیه، انگیزه متهم اخاذی اعلام شده است، گفت: در این خصوص پرونده مقدماتی تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

