به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مختاری در صد و بیست و دومین شب اجتماع مردم بیرجند در میدان اجتماعات شهید رئیسی اظهار کرد: در حادثه کربلا، افرادی با وجود آنکه حق و باطل را به‌خوبی می‌شناختند، به دلیل طمع‌ورزی در جبهه باطل قرار گرفتند.

وی با بیان وظایف افراد جامعه، انتخاب آگاهانه را از وظایف هر فرد مسلمان دانست و افزود: خداوند پیامبران را برای هدایت مردم فرستاد تا انسان‌ها با شناخت حق و باطل، انتخابی آگاهانه و صحیح داشته باشند.

امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به ضرورت طلب معرفت از خداوند، تصریح کرد: اهل باطل، حتی از نگاه شیطان و مستکبران نیز بر باطل بودن خود آگاه هستند، اما برای جلب پذیرش مردم، باطل را در پوشش حق عرضه می‌کنند.

حجت‌الاسلام مختاری ادامه داد: خداوند حق مطلق است و بر اساس عقل سلیم، پس از پیامبر اکرم (ص)، ۱۲ جانشین برای هدایت امت تعیین شده‌اند که ملاک و معیار حق هستند.

وی خاطرنشان کرد: در دوران غیبت امام زمان (عج)، نایبان خاص و عام آن حضرت بر اساس روایات، هدایت جامعه را بر عهده دارند و از این‌رو باید معرفت را با بصیرت همراه کنیم تا علاوه بر شناخت کلیات، نسبت به جزئیات نیز آگاهی صحیح داشته باشیم.

امام جمعه موقت بیرجند با بیان اینکه بصیرت به معنای شناخت سنگر امروز اسلام، اهل‌بیت (ع) و تشیع است، گفت: امروز حفظ نظام اسلامی، سنگر اصلی اسلام و تشیع به شمار می‌رود.

وی تأکید کرد: امروز ستون اصلی نظام اسلامی، ولایت فقیه است و مردم باید در صحنه بمانند. برای حفظ حضور مردم نیز مسئولان باید با خدمت صادقانه، زمینه تداوم این همراهی را فراهم کنند.

حجت‌الاسلام مختاری در پایان با تأکید بر ضرورت وظیفه‌شناسی و عمل به تکلیف، افزود: نخستین گام در این مسیر، شناخت دقیق کلیات و جزئیات و حرکت بر اساس آگاهی و بصیرت است.