https://mehrnews.com/x3ctTp ۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۹ کد مطلب 6878589 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۹ تجدید بیعت سلماسیها در صد و بیست و پنجمین تجمع شبانه ارومیه - در این فیلم تصاویری از شب های اقتدار ملی و تجدید بیعت مردم سلماس را جمعه شب در خیابان می بینید. دریافت 18 MB کد مطلب 6878589 کپی شد مطالب مرتبط راهپیمایی مردم فامنین در ۱۲۵ شب حماسه حضور صد و بیست و پنجمین شب تجدید بیعت رودسری ها با امام امت ستون اصلی نظام اسلامی، ولایت فقیه است آمادگی استان کرمان برای برگزاری مراسم بدرقه «آقای شهید ایران» برچسبها بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی شهرستان سلماس
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