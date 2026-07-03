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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۹

تجدید بیعت سلماسی‌ها در صد و بیست و پنجمین تجمع شبانه

تجدید بیعت سلماسی‌ها در صد و بیست و پنجمین تجمع شبانه

ارومیه - در این فیلم تصاویری از شب های اقتدار ملی و تجدید بیعت مردم سلماس را جمعه شب در خیابان می بینید.

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کد مطلب 6878589

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