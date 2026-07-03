https://mehrnews.com/x3ctTk ۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۹ کد مطلب 6878586 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۹ تداوم نمایش اتحاد و اقتدار مردم ارومیه در خیابان ارومیه- مردم ارومیه جمعه شب نیز در تداوم شب های اقتدار ملی در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند. دریافت 15 MB کد مطلب 6878586 کپی شد مطالب مرتبط ۷۸ زائرشهر با ظرفیت اسکان اضطراری ۲ میلیون نفر در تهران آماده شد آمادگی استان کرمان برای برگزاری مراسم بدرقه «آقای شهید ایران» تجلی وحدت و اقتدار در بابل راهپیمایی مردم فامنین در ۱۲۵ شب حماسه حضور صد و بیست و پنجمین شب تجدید بیعت رودسری ها با امام امت برچسبها تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب ارومیه
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