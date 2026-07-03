آمادگی استان کرمان برای برگزاری مراسم بدرقه «آقای شهید ایران»

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمان جلالی، با اشاره به آمادگی کامل استان کرمان برای برگزاری ویژه‌برنامه‌های بدرقه و اعزام زائران اظهار کرد: تمامی زائرانی که قصد حضور در آیین بدرقه پیکر مطهر «آقای شهید ایران» را دارند، باید ثبت‌نام خود را در نرم‌افزار «دیار مرد میدان» تکمیل کنند و این الزام شامل افرادی که با خودروی شخصی نیز عازم مراسم هستند، می‌شود.

وی با اشاره به اجرای پویش «نذر خودرو» افزود: از هم‌استانی‌ها درخواست می‌شود در صورت عزیمت با خودروی شخصی، ظرفیت خودروهای خود را در اختیار بستگان، دوستان و سایر علاقه‌مندان به حضور در مراسم قرار دهند تا ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای افرادی که خودروی شخصی در اختیار ندارند، حفظ و مدیریت شود.

دبیر ستاد مراسم بدرقه «آقای شهید ایران» در استان کرمان از برگزاری مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و مردمی در سراسر استان کرمان خبر داد و گفت: از شنبه ۱۳ تیرماه تا پنجشنبه ۱۸ تیرماه، ویژه‌برنامه‌های متعددی در نقاط مختلف استان برگزار خواهد شد.

جلالی، ادامه داد: در شهر کرمان، هر روز از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ ویژه‌ برنامه‌ها در حسینیه ثارالله برگزار می‌شودو همچنین از ساعت ۱۷:۳۰ تا زمان اذان مغرب و عشاء برنامه‌ها در گلزار شهدای کرمان ادامه خواهد داشت و در نوبت شب نیز از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰ برنامه‌های مردمی در میدان آزادی و میدان کوثر برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه تمامی ظرفیت‌های مردمی برای برگزاری این مراسم به‌ کار گرفته شده است، تصریح کرد: هیئت‌های مذهبی، گروه‌های محله‌ محور و مجموعه‌های مردمی به‌طور کامل فعال شده‌اند و تمامی شهرستان‌های استان نیز برنامه‌های محوری خود را پیش‌بینی کرده‌اند.

جلالی، افزود: شهرستان‌های واقع در مسیر تردد زائران استان‌های همجوار نیز با آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی و پذیرایی از زائران آماده هستند و همه تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شده است.

دبیر ستاد مراسم بدرقه «آقای شهید ایران» در استان کرمان همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده خارج از استان کرمان گفت: در تهران، منطقه ۱۲ به استان کرمان اختصاص یافته و ستاد مربوطه فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی افزود: همچنین در مشهد مقدس نیز در ۲۲ نقطه، امکانات لازم برای پذیرش و اسکان رایگان هم‌استانی‌های کرمانی پیش‌بینی شده و آمادگی کامل برای ارائه خدمات به زائران وجود دارد.