مقام یمنی: نقش ایران در شکستن محاصره فرودگاه صنعا مایه افتخار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «عبدالواحد ابوراس» معاون وزیر امور خارجه دولت نجات ملی یمن، با تقدیر از نقش جمهوری اسلامی ایران در شکستن محاصره فرودگاه بین‌المللی صنعا، گفت: نقش ایران در شکستن محاصره فرودگاه صنعا، مایه قدردانی و افتخار ملت یمن است.

وی افزود: ابتکار جمهوری اسلامی ایران، بیانگر عمق روابط برادرانه میان دو ملت یمن و ایران است.

ابوراس با اشاره به تحولات امروز در آسمان یمن اظهار داشت: آنچه امروز در آسمان یمن رخ داد، تفاوت میان یک هواپیمای بشردوستانه که بیماران را جابه‌جا می‌کند و هواپیماهای سعودی حامل بمب و موشک را به‌خوبی آشکار کرد.

معاون وزیر امور خارجه یمن همچنین تأکید کرد که ملت یمن پیام‌های رویدادهای امروز را به‌خوبی درک خواهد کرد و مواضع آینده خود را بر اساس آن تنظیم می‌کند.

وی با بیان اینکه یمن مرحله جدیدی از احقاق حقوق، شکستن محاصره و بازدارندگی در برابر تجاوز را آغاز کرده است، تصریح کرد: حکومت عربستان باید دریابد که یمن امروز از هر زمان دیگری قدرتمندتر شده است.

ابوراس در پایان گفت که نقض حریم هوایی یمن از سوی جنگنده‌های سعودی، نشان‌دهنده وابستگی حکومت عربستان به رژیم صهیونیستی است.