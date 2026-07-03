به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، هزاران نفر از شهروندان یمنی در میدان السبعین در پایتخت این کشور گرد هم آمدند و حمایت خود را از مفاد بیانیه اخیر نیروهای مسلح یمن اعلام کردند.
شرکتکنندگان در این تجمع همچنین با سردادن شعارهایی، از جمهوری اسلامی ایران بهدلیل مواضع حمایتی و نقش آن در شکستن محاصره تحمیلی علیه یمن تقدیر کردند.
میدان السبعین در صنعا طی سالهای اخیر بارها محل برگزاری تجمعات میلیونی در حمایت از فلسطین و محکومیت تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا بوده است.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز در بیانیهای مهم، ضمن هشدار به عربستان درباره هرگونه نقض حریم هوایی یا تداوم محاصره، تأکید کرد که در صورت ادامه این اقدامات، به اهداف حیاتی عربستان پاسخ خواهند داد.
این بیانیه همچنین بر آمادگی کامل نیروهای مسلح برای اجرای دستورات رهبری انصارالله، ضرورت پایان محاصره فرودگاه صنعا و قدردانی از جمهوری اسلامی ایران بهدلیل کمک به شکستن محاصره و انتقال بیماران، افراد گرفتار و هیئتهای رسمی و مردمی تأکید کرده است.
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