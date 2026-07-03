«پایگاه بسیج مردمی بعثت» در پیربازار رشت آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی شامگاه شنبه در تجمع خونخواهانه مردم پیربازار رشت، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید قائد امت و ستودن ایستادگی ملت بصیر ایران در برابر توطئههای دشمن، اظهار کرد: جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته با جنگهای داخلی، دفاع مقدس، فتنههای مختلف و جنگهای نیابتی در منطقه مواجه شد، اما با تبدیل تهدیدها به فرصت، جبهه مقاومت را تقویت و دشمن را در عرصههای مختلف ناکام گذاشت.
فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به فرمان رهبر معظم انقلاب مبنی بر تشکیل «پایگاه های مقاومت بسیج مردمی بعثت» در میادین مختلف، افزود: این پایگاهها در میدان شهدای ذهاب، مسکن مهر و پیربازار رشت راهاندازی شده است و پایگاه مردمی بعثت در پیربازار رسماً فعالیت خود را آغاز کرد.
سرهنگ امینی ضمن اعلام آغاز فعالیت این پایگاه، گفت: ملت مبعوثشده با انفاق جان، مال و آبرو، در میدان ایستاده تا این انقلاب به دست صاحب اصلیاش، حضرت ولی عصر (عج) و در کنار آخرین ولی فقیه زمان، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای برسد.
در پایان این مراسم، حجتالاسلام قوسی به عنوان فرمانده پایگاه مردمی بعثت پیربازار رشت، توسط فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت معارفه شد.
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