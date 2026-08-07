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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵

سرهنگ امینی: حضور در خیابان تکلیف امروز برای یاری امام زمان(عج) است 

سرهنگ امینی: حضور در خیابان تکلیف امروز برای یاری امام زمان(عج) است 

رشت- فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به یکصد و شصت شب حضور حماسی مردم در میدان ها، گفت: حضور در خیابان تکلیف امروز ما برای یاری امام زمان(عج) است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان رشت در مصلای این شهر ، با گرامیداشت ایام سوگواری اربعین حسینی و تسلیت پیشاپیش دهه آخر ماه صفر، به تبیین ضرورت حضور مردم در خیابان‌ها به عنوان یک تکلیف الهی پرداخت و با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، گفت: یاری امام زمان(عج) حسب مکان و زمان، اشکال مختلفی دارد؛ گاهی با انفاق جان، گاهی با انفاق مال و گاهی با انفاق آبرو. امروز یکی از مصادیق یاری، حضور در خیابان‌هاست.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت افزود: اگر شب اول شهادت رهبر شهید، این بعثت مردمی رخ نمی‌داد، قطعاً دشمن کوچه‌پس‌کوچه‌ها و خیابان‌های شهر را به تصرف خود درمی‌آورد.

سرهنگ امینی با اشاره به سه قیام پس از عاشورا (قیام توابین، قیام مدینه و قیام مختار)، گفت: در این سه قیام، بیش از سی و پنج هزار نفر از شیعیان به شهادت رسیدند، اما هرگز اثر شهادت هفتاد و دو تن از یاران سیدالشهدا(ع) در عاشورا را نداشتند چرا که اگر به موقع و به اندازه به یاری دین خدا و ولی خدا نشتابیم، هرچقدر هم بعداً تلاش کنیم، آن اثر را نخواهد داشت.

وی افزود: حضور ما در خیابان، مکمل مجاهدت‌های رزمندگان در میدان است و نایب امام زمان(عج) این را بر ما فرض و واجب کرده است.

از شکست تابوی مقابله با آمریکا تا تحمیل اراده ایران به منطقه

سرهنگ امینی با اشاره به دستاوردهای جنگ رمضان، تصریح کرد: امروز رهبر جوان و فرماندهان جوانی بر سر کار آمده‌اند که روحیه استکبارستیزی دارند که دشمن را به هراس انداخته و جغرافیای منطقه متحول شده است.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت همه کشورها خود را با قدرت امنیتی که ایران تولید کرده، منطبق می‌کنند گفت: با اقتدار توحیدی ایران تابوی مقابله با آمریکا شکسته شد ما با ناتو، آمریکا و رژیم صهیونیستی مقابله کرده و هیمنه آنان را در هم شکستیم. دشمن که هدفش تسلیم و تجزیه ایران بود، امروز به جایی رسیده که تمام تلاشش این است ما را راضی کند تا تنگه هرمز را باز کنیم.

سه دلیل پیروزی؛ رهبری واحد، رزمندگان و حضور مردم در خیابان

وی با برشمردن دلایل پیروزی ایران اسلامی در برابر دشمن متجاوز گفت: پیروزی ایران اسلامی حاصل نشد مگر به سه دلیل؛ رهبری قائد شهید و امام رشید، مجاهدت‌های نیروهای مسلح، و حضور مقتدرانه و دشمن‌شکن مردم در خیابان که بعثتی است که خدای متعال در وجود تک‌تک ما نهادینه کرده است و ما تا تثبیت نهایی پیروزی، باید در خیابان‌ها حاضر باشیم.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در پایان با قدردانی از حضور هوشمندانه و ولایتمدارانه مردم در سه نقطه میدان شهدای ذهاب رشت مسکن مهر و پیربازار، از همه دست‌اندرکاران به ویژه نیروهای انتظامی، امنیتی، بسیجیان، شهرداری و دستگاه‌های همکار تقدیر و از پشتیبانی‌های نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه رشت نیز تشکر کرد.

کد مطلب 6910387

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