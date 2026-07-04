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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۵:۱۱

اجتماع مردم ساحل نشین چابهار در ایستگاه ۱۲۴

اجتماع مردم ساحل نشین چابهار در ایستگاه ۱۲۴

چابهار- مردم چابهار در صد و بیست و چهارمین شب از شهادت قائد امت اجتماع با شکوهی را برگزار کردند.

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کد مطلب 6878657

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