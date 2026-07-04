https://mehrnews.com/x3ctVM ۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۵:۱۱ کد مطلب 6878657 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۵:۱۱ اجتماع مردم ساحل نشین چابهار در ایستگاه ۱۲۴ چابهار- مردم چابهار در صد و بیست و چهارمین شب از شهادت قائد امت اجتماع با شکوهی را برگزار کردند. دریافت 59 MB کد مطلب 6878657 کپی شد مطالب مرتبط خطیب جمعه چابهار: مسئولان باید گوشبهفرمان ولایت باشند دستگیری عامل تیراندازی در چابهار پهلوگیری ۳۰۸ کشتی باری در طول جنگ رمضان در بندر شهید بهشتی چابهار اعزام متمرکز کاروانهای مردمی چابهار به مراسم تشییع رهبر شهید برچسبها چابهار تجمع مردمی اجتماع مردمی
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