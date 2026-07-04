دستگیری عامل تیراندازی در چابهار

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی لکزایی صبح شنبه به خبرنگاران گفت: در پی یک مورد تیراندازی به طرف خودروی یکی از شهروندان در شهرستان چابهار که باعث ایجاد رعب و وحشت در میان مردم شده بود؛ رسیدگی به این موضوع در دستور کارماموران قرار گرفت.

فرمانده انتظامی چابهار افزود: بلافاصله اقدامات تخصصی پلیس برای دستگیری متهم آغاز شد که با اقدامات فنی و اطلاعاتی مخفیگاه عامل اصلی تیر اندازی شناسایی و متهم دستگیر شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تحقیقات برای کشف سلاح ادامه دارد و متهم در اظهارات خود به بزه انتسابی اعتراف و انگیزه این کار را اختلافات شخصی عنوان نمود. که پس از تشکیل پرونده اولیه به مرجع قضایی معرفی شد.