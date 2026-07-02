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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۳

اعزام متمرکز کاروان‌های مردمی چابهار به مراسم تشییع رهبر شهید

اعزام متمرکز کاروان‌های مردمی چابهار به مراسم تشییع رهبر شهید

چابهار - فرمانده سپاه شهرستان چابهار گفت: همه دستگاه‌ها باید با هماهنگی کامل، زمینه اعزام متمرکز و منظم کاروان‌های مردمی را فراهم کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن سرگلزایی صبح پنجشنبه در نشست برنامه ریزی اعزام دلدادگان مردمی به مراسم تشییع رهبر شهید، به بسیج همه ظرفیت‌های اجرایی و مردمی برای برگزاری باشکوه مراسم تشییع و اعزام منسجم کاروان‌های مردمی تأکید کرد.

فرمانده سپاه شهرستان چابهار اظهار داشت: همه دستگاه‌ها باید با هماهنگی کامل، زمینه اعزام متمرکز و منظم کاروان‌های مردمی را فراهم کنند.

وی با تأکید بر راه‌اندازی موکب شهرستان چابهار در مسیر مراسم ادامه داد: محل استقرار و تجهیز موکب باید هرچه سریع‌تر مشخص شود و گروه‌های جهادی با همکاری دستگاه‌های اجرایی خدمات‌رسانی به زائران را بر عهده بگیرند.

سرهنگ سرگلزایی همچنین بر استقرار نیروهای امدادی، درمانی و هلال‌احمر و اجرای برنامه‌های فرهنگی برای کاروان‌های اعزامی تأکید کرد.

وی در پایان، مشارکت همه دستگاه‌ها، نهادهای مردمی و اقشار مختلف را لازمه برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم و حضور منسجم مردم چابهار دانست.

کد مطلب 6877170

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