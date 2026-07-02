به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن سرگلزایی صبح پنجشنبه در نشست برنامه ریزی اعزام دلدادگان مردمی به مراسم تشییع رهبر شهید، به بسیج همه ظرفیتهای اجرایی و مردمی برای برگزاری باشکوه مراسم تشییع و اعزام منسجم کاروانهای مردمی تأکید کرد.
فرمانده سپاه شهرستان چابهار اظهار داشت: همه دستگاهها باید با هماهنگی کامل، زمینه اعزام متمرکز و منظم کاروانهای مردمی را فراهم کنند.
وی با تأکید بر راهاندازی موکب شهرستان چابهار در مسیر مراسم ادامه داد: محل استقرار و تجهیز موکب باید هرچه سریعتر مشخص شود و گروههای جهادی با همکاری دستگاههای اجرایی خدماترسانی به زائران را بر عهده بگیرند.
سرهنگ سرگلزایی همچنین بر استقرار نیروهای امدادی، درمانی و هلالاحمر و اجرای برنامههای فرهنگی برای کاروانهای اعزامی تأکید کرد.
وی در پایان، مشارکت همه دستگاهها، نهادهای مردمی و اقشار مختلف را لازمه برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم و حضور منسجم مردم چابهار دانست.
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