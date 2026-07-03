به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد موسوی در خطبه های نماز جمعه این هفته چابهار، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، جایگاه راهبردی امامشناسی را در جامعه اسلامی تبیین کرد.
امام جمعه چابهار با اشاره به سیره عملی «قائد شهید» بیان کرد: رهبر شهید در طول دوران رهبری خود، مکتب امامشناسی را در عمل به جامعه آموخت و الگویی ماندگار از تبعیت، خدمت و مسئولیتپذیری بر جای گذاشت.
سیره رهبر شهید، الگویی برای خدمت
خطیب نماز جمعه، سادهزیستی، زمانشناسی، توجه به مسائل روز و نگاه پدرانه به مردم، بهویژه خانوادههای شهدا را از ویژگیهای برجسته رهبر شهید برشمرد.
وی افزود: فعالیتهای ماندگار ایشان در حوزه مدرسهسازی، امور خیریه، حمایت از دولت و ارتباط مستمر با دانشگاهیان، نمونهای از خدمت صادقانه به مردم بود.
حجتالاسلام موسوی تأکید کرد: میراث این رهبر شهید، امروز چراغ راه جمهوری اسلامی در مقابله با توطئههای دشمنان است.
ضرورتتبعیت مسئولان از ولایت فقیه
وی در ادامه با انتقاد از برخی مواضع مسئولان گفت: گاهی اظهاراتی مطرح میشود که با جهتگیریهای نظام اسلامی همخوانی ندارد؛ در حالی که مسئولان باید در چارچوب منویات ولایت حرکت کنند.
امام جمعه چابهار هشدار داد: هرگونه تلاش برای ایجاد شکاف میان امام و امت، خواسته یا ناخواسته در راستای اهداف دشمنان است و باید با آن مقابله شود.
وی در پایان با تأکید بر جایگاه ولایت فقیه بهعنوان فصلالخطاب نظام اسلامی، خاطرنشان کرد: در نظام اسلامی، نظر نهایی با امام مسلمین است و همه مسئولان باید در مسیر تحقق رهنمودهای ایشان گام بردارند.
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