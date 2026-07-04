اذعان ارتش اشغالگر به زخمی شدن نظامیان خود در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، ارتش رژیم اشغالگر ضمن اعلام خبر زخمی شدن عده ای از سربازانش در درگیری در شهر بنت جبیل در جنوب لبنان، مدعی شد که با حملات هوایی، برخی از زیرساخت های حزب الله را هدف قرار داده است.

روز گذشته نیز منابع صهیونیستی به زخمی شدن سه نظامی اشغالگر در منطقه بنت جبیل در جنوب لبنان بر اثر تیراندازی رزمندگان مقاومت اذعان کرده بودند.

رژیم متجاوز صهیونیستی با اجرای حملات در جنوب لبنان بند نخست تفاهم نامه ایران و آمریکا را که بر ضرورت توقف جنگ در همه جبهه‌ها تأکید دارد، نقض می کند و آمریکا تا کنون نتوانسته است رژیم اشغالگر را از این اقدامات تجاوزکارانه منع کند.