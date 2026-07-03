جوزف عون: مذاکره نبرد بدون خونریزی است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جوزف عون رئیسجمهور لبنان گفت: توافق مربوط به چارچوب، حضور و بقای اشغالگران اسرائیلی در لبنان را مشروع نمیکند، بلکه صراحتاً بر توانمندسازی ارتش لبنان برای بسط سیطره و حاکمیت خود بر تمامی خاک کشور استوار است.
رئیس جمهور لبنان افزود: تصمیم حاکمیتی ما مبنی بر جدا کردن مسیر لبنان از مسیر تعاملات ایران و آمریکا، برای برخی افراد که عادت کردهاند همواره زیر سایه یک قیمومیت خارجی باشند تا آنها را کنترل کند، بهجایشان تصمیم بگیرد و بر سر آنها معامله کند؛ مایه مشکل شده است!
وی بیان کرد: ما کشوری دموکراتیک هستیم و به آزادی بیان و عقیده احترام میگذاریم، اما خطوط قرمزی نظیر تلاش برای ایجاد فتنه یا ساقط کردن دولت در کف خیابان وجود دارد که عبور از آنها مجاز نیست.
عون گفت: قدرت حقیقی در توانایی آغاز جنگ یا تضمین استمرار آن نیست، بلکه در شجاعت پایان دادن به آن از طریق گفتگو و مذاکره است؛ چرا که مذاکره، خود یک نبرد بدون خونریزی است!
وی تاکید کرد: احدی در نقش و جایگاه ارتش تردیدی ندارد و ارتش پس از عقبنشینی نیروهای اسرائیلی، مسئولیت کامل خود را در تحقق امنیت و ثبات در جنوب کشور بر عهده خواهد گرفت.
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