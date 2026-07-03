زخمی شدن ۳ نظامی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که بر اثر تیراندازی در منطقه بنت‌جبیل در جنوب لبنان، سه نظامی اشغالگر زخمی شدند.

بر اساس گزارش این رسانه صهیونیستی،‌ یک فرد مسلح به سوی یگانی از تیپ ۶۷۹ ارتش اشغالگر که وارد ساختمانی در بنت‌جبیل شده بود، تیراندازی کرده که منجر به زخمی شدن این سه نظامی شد.

این خبر در حالی است که اقدامات تجاوزکارانه و نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی در لبنان همچنان ادامه دارد.

در تازه ترین موارد نقض آتش‌بس، منابع لبنانی اعلام کردند که در دو حمله هوایی رژیم صهیونیستی به روستای صدیقین در جنوب این کشور، دو نفر به شهادت رسیدند.