به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۵ بامداد امروز (شنبه ۱۳ تیر) بین تیم های کلمبیا و غنا برگزار شد که طی آن زردپوشان کلمبیا موفق شدند یک بر صفر حریف خود را شکست دادند.

شاگردان کارلوس کی روش که یکی از تیم هایی بودند که می توانستند در مرحله قبل به صعود تیم ملی ایران کمک کنند، پس از صعود به مرحله یک شانزدهم نهایی به مصاف کلمبیا رفتند و با نمایشی نه چندان مقتدرانه موفق شدند به پیروزی رسیدند.

کلمبیا که نیمه اول را بهتر از غنا شروع کرده بود در همان دقایق ابتدایی بازی تکلیف خودش را مشخص کرد و در دقیقه ۱۴ در یک نفوذ از سمت راست و ارسال بلند به تیر دوم با ضربه بغل پای «آریاس» به گل برتری دست پیدا کرد.

پس از این گل شاگردان کی روش در تیم غنا تلاش کردند گل خورده را جبران کنند و هر چند موقعیت هایی را روی دروازه حریف ایجاد کردند اما نتوانستند گلی به ثمر برسانند تا نیمه اول برتری کلمبیا به پایان برسد.

در شروع نیمه دوم بازهم این کلمبیا بود که نمایش بهتری داشت و تلاش کرد با نزدیک شدن به دروازه غنا اختلافش را بیشتر کند که در دقیقه ۵۵ به خواسته اش رسید و توسط دیاز به گل دوم دست پیدا کرد اما لحظاتی بعد کمک داور اعلام آفساید کرد و در بازبینی گل مردود اعلام شد تا کار با همان برتری یک بر صفر کلمبیا ادامه پیدا کند.

در ادامه سفیدپوشان غنا تلاش کردند با حملات بیشتر روی دروازه کلمبیا شرایط را برای تساوی فراهم کنند اما موفق به این کار نشدند و در پایان این کلمبیا بود که با برتری یک بر صفر راهی مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ شد تا به مصاف سوئیس برود.